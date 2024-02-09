愛玩夾娃娃機，從「夾客」變成娃娃機台「台主」！一名H先生(化名)花了半年時間做出決定，不擔心市場上大型連鎖娃娃機店的衝擊，仍願意勇闖傳統夾娃娃機店面，租一台娃娃機來經營，他也表示，因為愛夾因緣巧合認識其他台主，透過介紹而也成為台主。

經營娃娃機台「可以玩免費」？H先生表示這是玩笑話，不過，要成台主也不容易，由於大型連鎖店席捲下，從事如「個人商店」經營的娃娃機台，他先從「一個場」來說，通常一家店面(俗稱一個場)，依坪數會放置20台至30台的娃娃機，但要如何從眾多的機台中脫穎而出，讓消費者願意來玩你的機台，選擇擺放的商品，以及怎麼擺都是需要事前規畫清楚，也要考量到進貨的成本。

H先生也指出，個人經營的台子(俗稱野台)，有些如「專櫃」擺放單一商品，或是相關同類型商品，還有些擺放多樣化商品，可稱為「雜物台」，擺放零時、飲料、3C商品、泡麵，甚至療癒小物等，商品樣式眾多。

H先生表示，關於「專櫃台」、「雜物台」或者是「公仔台」，都可以顯示出每位台主的經營方式，他也指出因為喜歡夾「公仔」，一來可以欣賞，也可以琢磨技術，因此，每次於保夾金額內讓1盒公仔「出貨」（夾出來），就有滿滿的成就感。

因此，日後在經營娃娃機台時，便選擇「公仔台」，主要是對商品進貨成本，與新鮮感掌握度比較高，所以，喜歡擺放新一代的公仔商品，或是具有代表性的「老物」穿插擺放（非新一代商品，但當時商品造成搶購熱潮），來吸引喜歡公仔的消費者。

娃娃機台主揭密，經營個人娃娃機台其實並不容易，若收到假貨讓消費者夾走，恐怕吃上官司。圖為桃園龜山選物機店。（示意圖／李啟箖攝）

H先生也認為會這樣做，除了吸引喜歡新一代商品，與當初沒搶到熱門公仔的消費者，也會吸引其他台主來玩，把商品夾出後，再擺放於自己的機台裡面，也讓他覺得是很有趣的生態。

H先生也分享，做娃娃機台有風險，他透露曾有位台主夾了1盒貼著「金證」（日本進口商品）標籤的公仔，擺在自己的機台內，後來被其他消費者夾走，但被發現只有「白證」（代理商商品），因此，這位台主只好回收商品，去找貼金證標籤的同商品補償這名消費者，事後也發現，原來當這位台主夾取前，盒裝已被移花接木，貼上「金證」標籤。

因此，H先生強調，做什麼行業都有一定的風險，其他台主發生這樣的事件，好在還可以找到有「金證」的商品補償，若是找不到交換，恐怕會被消費者提告詐欺。

至於當台主是「賺翻」還是「慘賠」，H先生認為，把機台當作個人商店經營，多花心思、心力去做，會得到理當回報，但若放著機台不管，不勤快的補貨、整理檯面，消費者也會做出相對應的選擇，但他坦言，最怕的還是進貨時，拿到假商品擺進機台，消費者夾到後來反映，賠錢了事可解決是小事，就怕吃上詐欺官司，得不償失；下篇H先生將透露收購商品時，遇到的「奇聞怪事」。