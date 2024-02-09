30歲香港女星余香凝外型甜美，又有174公分高挑身材，2020年和圈外人男友陸政渡（Tim Luk）雙喜臨門，結婚生下一女，去年又生下兒子，集滿好字。搖身成為好媽媽的她，日前曬出和女兒共浴照片，可見兩人手擺出愛心，另一張照片則被排水開關的倒影出賣了她和女兒上半身，雖未露點但引來網友無限遐想。

余香凝曾以《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳新演員，去年以《白日之下》入圍金馬影后，雖未落獎，，但在香港電影評論學會大獎扳回一城，得到最佳女演員大獎，當時她表示得知此事便立刻和家人吃飯慶祝，要感謝爸爸幫她取了個好名字，曾有懂姓名學的朋友說她的名字有「4個吉」，不僅人緣好，人生也會好運不斷。

余香凝先前曬出洗澡照片，倒影洩漏和女兒上半身。（圖／翻攝自jenniferyuuu IG）

余香凝4年前閃婚，媒體起底她老公大她13歲，家中在香港做成衣生意超過半世紀，旗下也有地產商業務，身家粗估約2億港幣，約7億多台幣，兩人婚後住進男方準備的上億豪宅，不久女方宣布懷孕，有別於其他豪門媳婦婚後被要求減少工作，余香凝確實很幸福的得到另一半點頭，繼續經營演藝事業。

余香凝去年入圍金馬影后。（圖／中時資料照片）

余香凝坦言，過去拍戲遇到瓶頸，曾覺得壓力很大無法突破，和姜大衛合作時，對方提點她「把自己當作新人就好」，每次表演都是全新的開始，而她物質生活富裕，也沒要求老公送禮物獎勵她，寧願把這筆錢拿去做善事，她更身體力行教育女兒要學會分享，透露女兒先前過生日，因為玩具已經很多，母女倆就協商好把買禮物的錢給慈善機構，或將淘汰的玩具、衣物轉送給其他需要的人，把愛傳出去。