有些男人空虛、寂寞時，就會喜歡找小姐身心交流獲慰藉。一名老司機光哥(化名)接受《新聞歸剛欸》訪問表示，「某次到屏東某間老舊旅社買春，卻見到隔壁房全身紅衣褲長髮女子」真實狀況令光哥簡直毛骨悚然。

【新聞歸剛欸】屏東廉價旅社撞見「長髮紅衣女」 老司機嚇爆「震撼過程」全說了

光哥表示，「有次到屏東找朋友，後來無聊去了間當地著名、擁有30、40年的破舊旅社找小姐尋歡。」不過，旅社格局、氣氛相當詭異，光哥說，「一進門看到櫃檯一位年紀大阿婆，旁邊還插了3柱香，她向我說，『肖連欸！你來，你上去三樓306房」。

老舊旅社櫃檯老阿婆，身旁還插了3炷香。(示意畫面)

上了三樓後，尋找預定306號房，光哥透露，「經過304號房時，看到門有開，裡面有位身穿紅色衣、褲女生背對著我...」光哥後來問買春女子「妳們隔壁還有一位小姐喔?」對方回答「沒有欸」，這時光哥認為情況不妙，「怎麼可能沒有，我剛有看到隔壁房坐著一位女生...全身紅色的啊！」買春小姐聽到這臉立刻鐵青。

屏東某老舊旅社，格局、氣氛相當詭異。(資料照)

光哥坦言，「後來那次沒進行交易，但我還是付1千多元給她，後來小姐私下坦承告訴我，『兩周前，有小姐在那輕生這樣』，然後我看到祂，有夠恐怖！開車回家我還一直看後照鏡，祂會不會跑到車上來」。