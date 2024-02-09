2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《龍》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

本年科學數據概念較強，也很會找訊息補腦，但注意不夠精明變巧，或想法強甚至精銳，但執行實踐能力較差或緩，或洗練層度有些鈍化，行為較溫緩，所以創造成就成果也將有限度。

有關印鑑文書、有價證券、金融商品理財、金融帳戶的事務，或網媒平台帳號使用的運勢不佳，容易在此出現禍事，特要小心帳號肖像名號被盜冒用。

●財運

財運水到渠成，順利順心順暢順遂，自然而然的來，左右逢源，緩緩延綿不斷，對於專業技能人士最有利，相對較難幫助到企業主自營商，除非從事個人專業專技工作室，或美麗藝文設計相關的專業事業則除外。

不喜歡用奔波勞苦，犧牲生活品質，失去時間空間自由方式的賺錢行為方法，所以財運比較屬於軟性而非剛性的進展。所以，太急快而來的財運，也會吃嚥不下。

●職場

本年較宜扮演專業專技人士，從事專業性的工作或角色，不宜扮演創業者或管理者，如已屬領導管理人士，則表現空間將受限，唯可轉向管理專業技術的工作任務，可讓表現能量有空間。

不宜將金錢投入在事業職場上去認股或創業，否則將損害其金錢。企業主自營商，在職場上的生意商業買關係，也要小心自我感覺良好，蒙受損害。

●戀情

有戀情對象者，會有想要進入婚姻的規劃或想法，但近關情卻，既期待也怕受傷害，也許還沒真正準備好要進入婚姻，所以對於成婚的事，較為徬徨。

沒戀情者是有機會進入戀愛階段，甚至不小心會受孕而流產，所以務必做好避孕計畫和行為，也不要因為懷孕而奉兒女之命，就乾脆結婚去，這會造成將後的婚姻變數，並非明智之舉。

●婚姻

在金錢財務的部份，對配偶頗有意見，或會對其介入左右，或讓配偶去扛金錢壓力。

本年也比較容易去擴大，或刻意看到配偶的缺點，對這些地方小題大做，形成一些不必要沒益處的糾結。如能排除這些沒建設性的障礙，婚姻關係會更上一層樓，有著更美好的互動與生活。

●健康

注意懷孕流產，胎位不正或難產剖腹產。或有生殖器官的疾病，例如腫瘤癌細胞，需要開大刀治療。

另外，小心坐骨神經、筋骨關節酸痛，骨刺或受傷、跌倒的疾患，需要治療，甚至開刀。