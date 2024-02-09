2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《牛》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

走向強勢霸氣，甚至剽悍的風格，有勇氣膽識，敢衝敢拼，喜歡征戰，攻城掠地打天下立戰功，是能戰能創造又帶高度風險的一年。

但，恐會僅憑膽識勇氣，缺乏策劃戰略，奮不顧身，盲目衝過頭，所以將是大成大敗的一年，甚至惹上招來官司的禍害。

●財運

因為快狠又搶得先機，有機會在一時間發大財，創造出巨大的財富。

但，當嚐到甜頭時，可能會想要獲利更多，沒有即時獲利了結入袋為安，或反到傾家動產的梭哈壓進去，想要一夕暴富，或覺得自己無敵，就開始無設防的盲目暴衝亂衝，一不小心一夕之間、豬羊變色，化為烏有。

●職場

職場恐不斷的在征戰，攻城掠地，像處在戰的世界一樣，將有很大的變化，也很肅殺，不是吃下消滅對頭競爭者，不然就是被消滅，可以大開江山建功立業，一將功成萬骨枯，也可以敗在職場的戰場，血流成河。

注意一不小心，一個決策失誤，或走錯一步棋，或姑息一件事，恐帶來重大的劇變與挫敗。周全嚴謹，冷靜沉著，步步為營，履薄臨深，將是很重要的態度。

●戀情

尚未有戀情者，也易一時天雷勾動地火，一發不可收拾，迅速墬入情網，甚至很快的同居。同居中的戀情，因為共同生活的磨合，經常陷入忽冷忽熱，晴時多雲偶陣雨的狀態。

但也要注意受到情色性愛的打動引誘，失去冷靜理智，亂了套，陷入其中而被詐騙取財。

●婚姻

婚姻進入疲憊期，兩人容易不對盤，時有不合對立口角磨擦之事發生，甚至雞蛋裡挑骨頭找麻煩。

如論及婚嫁或相親者，恐將好事多磨，枝節障礙很多，或有第三者、曖昧者亂入破壞。已婚者，也可能發生欲求享齊人之性愛，企圖群找桃色偷情野，受騙上當，婚姻受到破壞威脅。

●健康

健康尚好，如有問題，都半是長期累積下來的慢性病，在本年度明顯的被發現，或者需要治療。

尤其，飲食和不運動，心臟血管血液相關的疾病。或者是遺傳病，或受到雙親兄、弟姐妹的傳染，或者因為職場工作太勞累所發生。