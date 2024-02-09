2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《鼠》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

相較以往，趨於安樂安逸，愛好自由享樂，不喜顧慮憂慮的一年。

愛心熱情溫度較高，願意也較易相信人心，易受感動，或釋放側隱之心，常把所有人都當好人，對於被詐騙的防備心也最低，易被假愛心、假愛情所詐騙。

小心因人謀財而被害，老闆長官父母對己職場有利益，但易左右介入控制己。

●財運

財運順利，水到渠成，尤其生活享受美麗奢華消費，或專業技術之財，更是順遂而來。

如果以地產為常業職業，或不動產的物業工作，也是有利可圖的一年。但創業投資，要注意虧損失財，尤其被詐騙或文書契約出亂子。

但由於用錢或消費，比較放手隨心所欲，數字概念沒有緊控，錢財也很易在不知覺中流失，同時要注意對金錢的大方而被詐騙。

●職場

再提升或有專業有技術，就有財運利益可得，技術或學術地位有機會再提升，專技、文職或公務員，有機會升職，考試也有機會金榜題名屏雀中選。

但在職場的文書文件簽字合約，要小心出錯，尤其是地產業尤甚。

●戀情

人緣好，易受人喜愛，吸引人想接近，詢問度也大增，桃花運旺盛，但也可能反成困擾。

沒戀情者，有機會出現美好的戀愛及性愛生活，但如同居共同生活，愛情恐易生變。有婚姻或已有戀情者，恐有家庭和戀情困擾。

●婚姻

沒婚姻有對象者，有機會是結婚的一年，不排除雙喜臨門，結婚和懷孕一起到來。

但要小心第三者，或桃花太旺來找碴，破壞姻緣好事！

同時，注意配偶或婚姻大事問題，與雙親有所不合

●健康

健康尚佳，但如生病恐較易影響職場工作，並拖累或傳染給配偶。也要小心生病，是被兄弟姐妹或配偶，給拖累或傳染。

出差出行工作，或出國求學，上下學途中，要注意發生意外事故，小心出門後（尤其是交通）的安全。