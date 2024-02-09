日本女星深田恭子原本與地產大亨男友杉本宏之交往多年，一度論及婚嫁，卻爆出她與男導演過從甚密，造成兩人婚事破局，41歲的她無緣嫁進豪門。而日本其實還有多位35歲以上的演藝圈「黃金剩女」，她們最後到底能情歸何處，也是許多粉絲非常關注的焦點。

綜合日媒報導，多年前被稱為30多歲單身巨頭，分別有深田恭子、綾瀨遙、長澤雅美和菜菜緒，如今過了約3年，4人還是沒結婚且都已年過35歲，不禁令網友困惑她們是眼光太高，還是沒有人敢追她們。

目前41歲的深田恭子其實去年有機會結婚，卻遭未婚夫杉本宏之證實兩人已經分手，但兩人交往多年分合多次，未來也是有機會復合，或許就能擺脫剩女行列；而38歲的綾瀨遙近年緋聞不斷，被傳出已與韓國男星魯敏宇低調教網2年，至今還未傳出好消息，不免令粉絲擔憂她又要換男友。

綾瀨遙。（圖／摘自日網）

36歲的長澤雅美當年在《求婚大作戰》中穿著白紗的模樣，到現在都是許多粉絲難忘的畫面之一，但她豐富的戀愛史中，卻還沒有出現一位與她攜手走進婚姻殿堂的男人，驚喜的是，林志玲的老公AKIRA與她交往過。

日本人氣女星長澤雅美。（圖／中時資料照）

日本35歲超模菜菜緒公開過2段戀情，一位是歌手西川貴教，另一位是影帝菅田將暉，但戀情最後都無疾而終；還沒結婚的她，還曾在社群被粉絲問「是否會把女性當作戀愛對象」，她大方回應，「有，但比起男女，我更看重對方是一個單獨個體，生理構造、性別之類的對我來說無所謂」，被視為另類出櫃。