今（9）天是除夕夜，不少民眾都會趁著春節假期走春遊玩，不過除了找景點外，美味的小吃或餐廳也是旅遊中很重要的一環。日前就有網友討論，很多店家都會送優惠換取在Google上的滿星評論，認為該星級評價已經不太準確，不過有人就透露可以改看低星的評價，甚至可以藉此確認店家處理事情的態度，比單純看幾顆星還要準。

鄉民「LeonardoChen」近日在PTT女板表示，Google地圖的5星評論，很多看起來感覺都假假的，像是洗出來的一樣，但若從評價低的開始看，不少人罵的其實都有憑有據，甚至還會貼出照片佐證，「所以說Google店家評論，從最低開始看484蠻準的？」

結果其他人全都認同，一面倒喊「店家五星評論會打折啊，當然不準確」、「有不少店家會用評五星送各種優惠的方式來提高Google評價」、「五星送薯條活舉辦一年，就有上千個五星好評了」、「五星都馬是送優惠洗出來的」。

也有不少人分享「對，我都看最低評價來防雷」、「最低而且寫一堆的，絕對可信」、「通常負評都是真的，好評都是說客套話」、「先看最低再看近期，這樣最準，五星是不是洗的很好判斷」、「真的好吃的店家，一星評論都感覺的出來是零星事件或是服務爭議，蠻準的」、「從負評開始看對了，一星有可能是奧客，但2、3星就很真」。