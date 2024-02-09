農曆新年送舊迎新，也是家人熱熱鬧鬧齊聚同一屋簷下的時節。不論是窩在老家好幾天或者輪流作東團圓，面對公婆爺奶、叔伯姑舅姨、堂表兄弟姊妹等各路親戚齊聚的場合，各人性格南轅北轍，東道主為求賓主盡歡，就怕踩到「隱藏地雷」。外國人也有相同困擾，特殊節日或歲末年終，好久不見的親戚聚在一塊兒，如何不生摩擦，往往令人「壓力山大」。

針對大型家庭聚會場合的主辦方、東道主，美國密西根州非營利機構「健康密西根」（A Healthier Michigan）網站提出5大重點，以收放鬆心情之效，作客的一方也不妨參考一番，彼此著想體諒：

一、「完美聚會」並不存在。廣告描繪的家庭聚會形象，總讓人覺得萬般美好和諧，然而別忘了那可不是現實生活。倘若家人在聚會過程口角或氣氛變得緊繃，千萬別覺得自己搞砸了，因為這是很正常的狀況。時刻自我提醒，家家都有某些「怪癖」，佳節聚會不完美也沒關係。萬一真有爭吵，試著改變話題或引導大家從事某種活動，有助於爭端儘速結束。

大型聚會場合，主辦方、參與者都可預先做些準備。

二、準備幾樣活動。讓到場的家人親友融合在一塊兒的好招之一就是預備應景或適合團體從事的活動。欣賞節日電影，玩遊戲下棋打撲克牌，出門散步、運動或來個迷你小旅行、參觀在地知名地標景點，都是不錯的主意。人們忙著投入某種活動時，比較沒機會吵嘴。千萬記得，沒必要非把所有人拉在一塊兒不可，留些時間給需要獨處的人其實是好事。

三、不同輩分之間交流。促成小孩子與祖父母談天說地也許不是太容易的事，但這種互動很重要。鼓勵孩子們尋找、探求家族歷史，邀請長輩「講古」，例如，老人家聊一聊小時候經歷的節日傳統，回憶童年最愛吃的節慶美食，說說家族年節習慣的由來掌故。

四、發揮同情心。並非人人都覺得年節等於歡樂時光，每年此時有些人會冒出悲傷的心情，也許是因為想起辭世的親人、前不久失戀離婚、最近丟了飯碗。倘若聚會裡某個親人有些暴躁、挑剔，記得想想當事人有可能剛剛遭逢某些不開心的境遇，或正處於某些負面情緒的影響。

五、別忘了照顧自己。紓壓很重要，暫時逃離現場、給自己一點兒甜頭享受一下，有時不失為絕佳的洩壓良方。出門散步一會兒轉換心情，躲進臥室讀幾頁小說或滑幾分鐘手機，進廚房給自己泡杯茶或咖啡小憩片刻。假期其實是給別人、給自己致贈有形、無形禮物的時刻。