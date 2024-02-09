新北市警犬隊今年特意為警犬們推出「春節圍爐第一鍋」。（圖 / 劉詠韻翻攝）

農曆年節將至，新北市警犬隊今年特意為警犬們推出「春節圍爐第一鍋」，期許藉著新年團聚的節日，也讓平日功高勞苦的警犬們一同感受佳節的喜慶。

新北市警犬隊長馬清基指出，今年替警犬準備的年菜內容為雞肉凍、自包水餃、地瓜泥、紫薯泥、新鮮的蔬菜以及雞胸肉，營養十分均衡。員警當起廚娘，繫上圍裙後，先將水加熱沸騰，水餃下鍋的同時，一邊用手將先前搗好的紫薯泥、地瓜泥搓成球狀，再按先前的構思細心擺盤。

員警正準備將水餃下鍋。（圖 / 劉詠韻攝）

新北市警犬隊長馬清基指出，此次為警犬們準備的年菜有雞肉凍、水餃、地瓜泥、紫薯泥、新鮮的蔬菜以及雞胸肉。（圖 / 劉詠韻攝）

「不過我覺得狗狗們最愛的還會是雞胸肉。」面對記者詢問警犬們會最喜歡哪一道菜時，員警滿臉寵溺地微笑。

雞肉凍與水餃的餡料的成分個別有木耳、青花菜、胡蘿蔔等蔬菜，以及必不可缺的雞肉碎。（圖 / 劉詠韻攝）

員警說，「不過我覺得狗狗們最愛的還會是雞胸肉。」（圖 / 劉詠韻攝）

警犬們最愛的雞胸肉。（圖 / 劉詠韻攝）

隨著訓導員的一聲令下，警犬們開餐啦！（圖 / 劉詠韻攝）

待餐點備好，隨著員警們一聲令下，原本還乖乖待在原地的警犬們，就以迅雷不及掩耳的速度，三五兩口就將餐盤的菜肉直接清空，狼吞虎嚥的模樣與上一秒冷靜候命的形象造成鮮明對比，反差萌十足。

馬清基表示，「事實上，這些警犬對於他更如同家人一樣的存在」。他進一步指出，就以新北市警察局來說，每一隻警犬大概7歲以後就會開放領養，目的是希望能讓警犬們卸下重擔，退休後能過著如同一般狗狗輕鬆且溫暖的日常。

面對豐盛的年菜，警犬拉拉備顯迫不及待。（圖 / 劉詠韻攝）

「畢竟狗與人相處也一樣講究磁場、緣分」，對於有意願申請領養的民眾，馬清基解釋，這部分勢必針對民眾需無前科素行、無不良習慣及嗜好，以及就業情況等方面嚴厲篩選，而狗狗與民眾的互動也將列為考量條件。

馬清基也說，飼主領養警犬的一段時間後，警犬隊也將派員定期查訪，以持續追蹤警犬們領養後的生活狀況。