美國經濟表現強勁，聯準會延緩降息時程；不過，美股在企業獲利推升下，指標性企業財報內容優於市場預期，AI相關企業資本支出擴張，美股穩步盤堅趨勢不變。

去年大漲的美國科技股，今年以來表現依然搶眼。一月底聯準會今年首次ＦＯＭＣ會議，主席鮑威爾強調三月沒有降息計畫，而一月中旬至今各大企業發布的最新財報與財測，也讓美股多頭維持創新高的走勢。對於短線股價漲很多的科技股（尤其與ＡＩ議題相關）來說，漲多是它們短線最大的風險，即便如此，趨勢沒有改變現狀前，這些股票仍將是全球市場矚目的焦點，就算聯準會延後降息時程，卻也沒改變這些股票多頭的慣性。

但投資人也不要忘記除了ＡＩ以外，其他產業都不太好，美國金融業去年交出的財報好壞不一，卻又爆出紐約社區銀行有債務危機，兩天股價一度暴跌超四六％，商用不動產景氣不佳持續拖累區域銀行體質，這是市場可能的黑天鵝。這事件是否會爆出類似去年三月區域銀行危機，還需要觀察。今年是美國大選年，大選投票日在十一月五日，聯準會短期暫不降息，多少也有把降息拖延到下半年，以利拜登選情的味道。

聯準會不急著降息

本刊曾經在去年十二月下旬的文章中提點投資人，今年美股行情的優劣，與聯準會何時降息、如何降息以及降息幅度多少有關。沒錯，降息對聯準會來說，「好整以暇、不疾不徐、慢慢等待」是最好的形容詞。如同剛發布的一月就業報告來說，失業率三．七％、非農業就業人數新增三五．三萬人、每小時平均工資年增率四．五％，均優於去年十二月和市場預期的數據。再者，去年十二月ＣＰＩ年增率反彈到三．四％，即將要發布的一月ＣＰＩ數據看來也不會低於三．二％。通膨數據中，只有去年十二月的個人消費支出年增率（ＰＣＥ）指數下降到二．六％，符合降息標準。

此外，由於美股一月表現不錯，道瓊、S&P 500指數和費城半導體指數再創歷史新高，一月消費者信心指數連續第二個月飆升，兩個月反彈二九％創了一九九一年以來兩個月最大漲幅。最新公布的去年第四季美國ＧＤＰ年增率三．三％，企業盈餘年增率今年上半年會比去年下半年好，而今年下半年表現又比上半年好。去年第四季美國經濟穩健擴張的理由就是消費支出強勁，美國零售聯盟公布去年十一、十二月零售營業額年增三．八％，回歸疫情爆發前的水準。美國經濟有七成是內需，消費支出意願高，支撐經濟表現。

消費意願高，支撐經濟

美國經濟穩定擴張，沒有軟著陸現象，整體經濟成長內涵沒讓聯準會有降息空間。聯準會一月ＦＯＭＣ會後，澆熄市場短期內降息的可能性，市場臆測最快五月才有降息的可能性。然而，假如美國經濟表現如此好，只會讓聯準會降息的時間點往後遞延，現在市場還是認為今年降息三次的機會仍在。但如果美國經濟還這麼穩健，降息的空間可能就會被壓縮到剩一∼二次。即便如此，這樣應該不會改變美股多頭的趨勢。因為經濟成長和企業獲利表現良好，是推升股價往上走的關鍵，只要通膨未再復活，就不會改變現有多頭趨勢。

這次企業獲利表現大致符合市場預期，綜合產業發展趨勢，當前企業支出的重點在ＡＩ，帶動半導體、軟體、雲端產業前景亮麗。非ＡＩ的半導體目前景氣仍在盤整，包括工業、汽車電子。電訊設備前景不明確，只有在ＡＩ相關高頻寬部分前景佳。ＡＩ對思科整體財報貢獻不顯著，影響思科今年股價表現。相反地，乙太網路通訊設備商的Arista網路，所有ＡＩ高頻寬伺服器的網路接頭剛好都用乙太網路，讓Arista網路的電訊設備接軌ＡＩ，Arista網路股價不到兩年間股價大漲近兩倍，資本市值膨脹到八四九．六一億美元，成為思科最強的競爭對手。德州儀器、安森美等半導體廠，因為先前繳出的財報內容不佳，景氣處於調整期，股價沒跟上科技股的多頭趨勢。

非ＡＩ產業持續調整中

電動車大廠特斯拉這次公布的財報不佳，毛利率下探到十七．六％，創一九年以來最差表現，也比前年同期時二三．八％的毛利率少了六．二％。面臨中國電動車廠低價在全世界傾銷，讓特斯拉在中國、歐洲電動車市場的競爭面臨壓力。特斯拉去年出貨達一八○萬台，但不敵比亞迪的出貨量。中國電動車場背後有中國政府的財務奧援，有能力對外祭出殺戮戰，不但讓特斯拉感到吃力，德國、日本電動車廠同樣面臨很大的壓力，歐洲各國政府因此與中國翻臉。特斯拉這次發布財報時警告，今年電動車成長速度可能會低於去年，衝擊財報公布後的股價表現。特斯拉基本面不好，連帶衝擊車用電子、自動駕駛相關股表現，這些股票都表現不理想。

今年以來最搶眼的ＡＩ股，不是Nvidia、超微，而是美超微（Super Micro）。一月才剛過，美超微今年以來的股價漲幅已超過一倍，去年該股漲幅也超過二四六％。美超微在美國與台灣都有工廠，創辦人是在台灣長大的梁見後。該公司先在一月中旬大幅調高財測，當時股價就漲超過一成。實際公布的財報卻比調高後的財測還亮眼，更把本季營收上調到三七∼四一億美元、年增二○四％，伺服器部門營收成長達一○七％，ＥＰＳ上調到五．二∼六．○一美元。全年財測也比去年上調超過一倍、美超微給予投資人的營運展望是：驚人的成長才剛開始！光是上季營收就超過二一年全年表現。

美超微業績驚人成長

美超微能有亮眼的績效，與Nvidia有關。這兩家公司創辦人都是台灣人，過去合作就很密切，兩家公司相互拉抬的結果。美超微從伺服器組裝起家，提供客戶客製化ＡＩ伺服器解決方案。該公司在軟體上鑽研功夫，降低硬體需求，把硬體軟體化、把軟體虛擬化，內建的韌體設計，能把客戶要求的ＡＩ功能零件全都能組裝上去，並透過軟體控制。客戶拿到伺服器後，只需要插上網路線和電源就能使用，並提供客戶軟體維修，提高客戶的忠誠度。美超微把大量的軟體研發中心設在台灣，如此能提高十∼十三％的毛利率。

超微交出上季財報符合市場預期。由於去年ＰＣ下滑，影響到超微來自ＰＣ相關的營運，這部分年減達二五％，而遊戲部門營收也年減十七％。市場最關注的超微資料中心部門營收年增三八％、也比前一季成長四三％。不過，資料中心非ＡＩ伺服器部門受到淡季效應，這部分影響到資料中心部門營收略低於市場預期，造成財報公布後股價下跌。執行長蘇姿丰在財報會議中表示，新推出的MI300將會把今年來自ＡＩ相關營收從先前公司預期的二○億美元上調到三五億美元。

不過，MI300還沒交貨給客戶，市場對公司派描述MI300的效能是否超過Nvidia的H100有存疑，影響超微短線漲多後出現獲利了結賣壓的原因，這要等到MI300交貨給客戶後才能得到印證。

微軟財測保守，Meta現金流佳

微軟得力於早年投資OpenAI，目前進入投資收割期，並達到獨家OpenAI的技術授權。從去年下半年起陸續把ＡＩ元素融入旗下軟體商品內，並向大客戶提供ＡＩ加值服務，每個月只向客戶多收二○美元。受到ＡＩ技術加持，上季雲端運算旗艦產品Azure營收年增率達二九％，超過市場預期。微軟宣布將ＡＩ加值服務擴大到中小型客戶和一般消費客戶。微軟現在有五．三萬個Azure AI客戶，其中有三分之一是過去一年的新客戶，顯然ＡＩ對微軟營運有加成效果。微軟上季ＥＰＳ達二．九三美元，得以支撐市值在三兆美元以上。微軟營運看似萬里無雲，對本季的營收預估六○一∼六一○億美元，均值六○五億美元，低於市場預期的六○九億美元。看來，微軟仍擔心總體經濟風險會影響到營運。

蘋果上季在iPhone 15賣相不錯，iPhone部門營收年增六％。即使營收、ＥＰＳ達到市場預期，且上季營收年增二．一％，是近一年營收首度成長，但中國經濟不佳、中國政府要求公務員不能在上班期間使用iPhone，已經影響到蘋果在大中華市場的業績，上季這部分營收年減達十三％，造成財報公布後股價下跌。

Meta上季廣告營收成長率超過競爭對手谷歌，ＡＩ應用增強廣告活動並增加廣告收入，推出ＡＩ聊天機器人也提高收入。創辦人佐克柏指出，正在尋求將ＡＩ工具整合到核心產品中，未來幾個月內會推出更多ＡＩ相關服務。

Meta將今年資本支出從原本的三○○∼三五○億美元，上調到三○○∼三七○億美元，還宣布每股配發○．五元現金股利，以及要執行五○○億美元的庫藏股計畫，代表Meta現金流量穩健。財報公布後，Meta股價單日大漲兩成，續創歷史新高，創辦人佐克柏資產膨脹到一六五○億美元，居全球富豪排行榜第四位，身價超越微軟聯合創辦人比爾蓋茲。

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