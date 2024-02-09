AI技術在最近幾年突飛猛進，除了ChatGPT聊天機器人帶來話題，圖片生成AI也逐漸蔚為潮流，但現在除了一般的生成新圖片，AI還可以做到影片化、老照片畫質增強，音樂生成等功能，《中時新聞網》下面帶來5個實用且容易上手的AI網站，幫助大家自行製作龍年賀歲圖。

目前市面上雖有提供結合聊天機器人的生成AI，但由於翻譯、人工智能理解等情況，使用上較為困難；另一點是AI需要電腦效能支持，頻繁修改也比較花時間。由於目前較容易接觸的免費網頁多為英文，所以需要先經由Google翻譯、或ChatGPT進行快速轉譯」，以下提供網站《不預測漲跌》示範地的ChatGPT生成英文描述產圖小方法：

新建立一個ChatGPT，並輸入『我正在使用一個名為 playground（可套用至不同AI） 的 AI 繪圖工具。我指定你成為 playground 的提示生成器。接著我會在想要生成的主題前添加斜線（/）。你將在不同情況下用英文生成合適的提示。例如，如果我輸入 /運動鞋商品圖片，你將生成prompt “Realistic true details photography of sports shoes, y2k, lively, bright colors, product photography, Sony A7R IV, clean sharp focus』

一、playground

AI生成的龍年賀歲靜態圖片。（由Playground AI生成，侵權請通知下架）

實際在playground使用，點擊右上角「Create」，測試輸入「中國金色龍、過年氣氛」的英文翻譯，即可獲得一張金色中國龍，非常具有年節喜慶感。

二、PIKA

該AI可以幫圖片動起來，若是將剛才製作的中國龍圖片上傳，在下方「Describe your story」輸入簡單英文單詞諸如move(動)、breath(呼吸)，就可以讓圖片動起來。

三、CodeFormer

CodeFormer是一個使用AI讓老照片變得清晰化的便利工具，只要點擊網址，在Input上傳舊照片，稍等1段時間就可以獲得一張高清照。

四、MusicGen

MusicGen則是應用在音樂領域的AI，可以隨著輸入的英文形容詞不同，得到不同的音樂片段。

五、Adobe Firefly

做為老牌的圖片、影像編輯程式公司，Adobe也推出專屬的AI圖片生成網頁，除了一般的文字生成，同時還支援區域修改，讓AI幫你修改圖片內容，並且合理化，同時該網站還支援中文介面。