俗話說：「有錢沒錢，娶個老婆好過年。」但在「不婚不生」漸成主流的南韓，統計數據證明，缺錢正是南韓年輕人不結婚的主因之一。結婚登記數量減少，高收入夫婦的占比卻急劇增加，意味著只有相應收入的人才會選擇結婚。

南韓少子化問題備受全球關注。考慮到南韓普通夫妻在結婚後才生育，結婚人數減少被認為是南韓生育率低迷的根本原因。南韓統計廳數據顯示，結婚登記數量在2016年跌破30萬對，2021年跌破20萬對大關，去年的數據雖尚未公布，但預估將跌至19萬對左右。

韓媒《中央日報》與《亞洲日報》報導指出，南韓新婚夫婦的平均收入呈直線成長趨勢。2022年結婚一年的新婚夫婦中，家庭年收入超過7000萬韓元（約新台幣180萬元）的比重高達41.8%，而2015年僅有23.2%，7年間暴漲近1倍。同期家庭年收入超過1億韓元（約新台幣258萬元）的比重從7.8%增至18.8%，大增2.4倍。

過去南韓新婚夫妻還可以忍受以單間房來開始婚姻生活，可是如今已有將近三分之二的新婚夫婦希望買公寓做婚房。新婚家庭偏好公寓的狀況更助長了房價漲勢。

在南韓，「有錢才能結婚」已成現實。共享結婚訊息的南韓網路社群上，因為金錢問題而考慮退婚的相關貼文就佔了快一半，遠高於婆媳矛盾、性格差異等造成退婚的傳統原因。許多網友紛紛感嘆，「在首都圈沒房被悔婚，現實太殘酷」、「沒錢就不配擁有愛情」！