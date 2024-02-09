農曆春節，全民瘋玩刮刮樂，怎麼挑比較有機會中大獎？彩券行老闆與資深刮刮樂玩家各有不同看法，其中幸運數字、雙胞胎號碼及未中獎隔壁號等3招都是常見的方法，小編另外也整理挑選刮刮樂該注意的要點供您參考，祝福您新年快樂，幸運中獎。

知名彩券行飛來發老闆黃偉祺曾分享選號技巧，許多人傾向選擇「雙胞胎號碼」譬如11、22及33等號碼，另外「幸運數字」同樣是不少人挑選號碼的方法。

此外，Dcard論壇上也有網友分享挑選刮刮樂的方式，首先是「去頭去尾」不要挑選每本刮刮樂中的1號或100號，第二點是「詢問店員有沒有開出過大獎」如果店員能夠透露，就盡量不要挑已經開出大獎的那一本。

第三，如果可以，盡量挑選「剛拆封」的刮刮樂，代表那一本刮刮樂的大獎還沒有被挑走，第四點，可以選擇自己的幸運號碼，或許真的能帶來好結果。

第五點，參考「回收箱的刮刮樂」可以看摃龜刮刮樂隔壁的號碼，中獎機率比較高，原PO表示，「雖然有點丟臉，但是如果敢就是自己的，用這個方法中過很多次。」

此外，他也建議「運氣不好不要強求」如果當天刮了2張都沒中，可以改天再來試手氣，建議一次最多買2張，超過2張都是賠。不僅如此，他也提到，買完那張刮刮樂就馬上離開，不然現場刮會繼續買，買到後來會賠錢。

最後，原Po建議大家可以選擇跟自己比較有緣的彩券行，甚至是跟店員比較有緣的地點，往往能得到不錯的結果。