年假期間返鄉過年、出遊等舟車勞頓，常讓免疫力降低，而有喉嚨痛與燒聲的情況，醫師表示，民眾可透過小口喝水、敷溫毛巾與鹽水漱口等方式，來保護嗓子，緩解喉嚨痛。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師胡皓淳在臉書粉專PO文指出，在大家準備夜唱或是出國遊玩的同時，常常有朋友因為喉嚨痛跟燒聲來看診，他想分享以下5個在家也能輕鬆保護喉嚨的小撇步。

■補充水分：每天至少喝約2公升的水，時常小口喝 有助於保濕喉嚨，減少乾燥感。特別是在乾燥的環境中或冬季，保持良好的水分平衡更為重要。

■敷溫毛巾：如果有時喉嚨不太舒服時，也可以用溫熱毛巾在喉部熱敷5～10分鐘，幫助喉部肌肉血液循環。

■鹽水漱口：鹽水可幫助喉嚨消炎和減少發癢，透過鹽水漱口可溫和帶走喉嚨表面刺激物＆減少口腔病菌。

■減少刺激性食物：如果喉嚨正在不舒服，要盡量避免攝取過多燙、辛辣、烈酒等刺激性食物。

■保濕喉嚨：使用加濕器，尤其是在夜間，可以幫助維持室內空氣的濕潤程度，並減少喉嚨不適感。