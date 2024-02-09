相較於部分女生想隆乳，有著男性女乳症的男生們，多蠻討厭胸前這兩團，對此，醫師表示，男性女乳症有些是因荷爾蒙的變化，而刺激了乳房的生長，但也有可能是肝硬化、腎臟功能惡化的表現，建議患者可以來門診做超音波檢查。

高醫附設醫院乳房外科主治醫師巫承哲在臉書粉專乳房外科巫承哲醫師PO文指出，相較於女性因平胸來隆乳，男性女乳症的問題其實也蠻常見的，也越來越多男性，有這一部分手術的需求，其實嚴格說起來，男性女乳症只是反應了一些身體上的問題而已，主要原因下列三點。

1年紀關係：通常男性女乳症會在兩個時間點跑出來，一個是在青春期，一個是中年後，原因其實都是賀爾蒙的變動下，刺激了乳房的生長，進而導致女乳化的現象。

2其他疾病導致：諸如肝硬化，腎臟功能惡化等內科的疾病，都會造成女乳症。

3藥物引起：有些藥物會影響賀爾蒙，造成男性女乳症。

巫承哲指出，男性女乳症大致上會分成脂肪型，乳腺型以及混合型，簡單的判別方式，就是觸診摸看看乳頭下有沒有硬塊就知道了，不過，有超音波會比較好看，一方面確定大小，二方面可以看看範圍，會影響開刀的方法。

開刀的部分，巫承哲指出，每個醫師都有他習慣處理的方式，有一般手術方法，也就是根據乳房的外觀型態來開刀，多半會從乳暈下緣或是外側畫刀取出乳腺，順便抽脂，將多餘的脂肪一起取出，如果是很垂的病人會考慮這樣使用，因為可以順便將太多的皮膚切掉，缺點是傷口大約還是得要3-4公分，而且很容易有不平整的問題發生，在乳頭下方取乳腺也可能會造成乳頭下陷。

另外也有醫師會採取安可兒微創手術，巫承哲指出，這個就是把一般我們拿來開腫瘤微創手術的安可兒微創針來用，最大的好處是傷口僅0.1-0.2公分，既不會傷害乳頭，也不會容易留疤，而且是在超音波下一片一片削下來，所以平整度也高，不過缺點是不好止血，要加壓一陣子。