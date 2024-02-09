日本於去（2023）年鬆綁邊境後，京都觀光客暴增，逐漸回復到疫情前榮景，不過遊客爆炸也讓當地人怨聲載道。新任京都市長擬對觀光客收取較高額的交通費用，以打擊過度觀光（overtourism），不過遭到專家批評可能反而毀了京都的經濟命脈—旅遊業。

《南華早報》旗下「本週亞洲」（This Week in Asia）報導，2022年，超過4360萬遊客造訪京都，較前一年增加一倍，當地觀光業逐漸恢復到疫情前榮景，不過人潮過多、交通擁擠、噪音也讓當地人怨聲載道，居民抱怨知名景點總是大排長龍，街道都是垃圾。

4日京都市長選舉中，63歲獨立參選人松井孝治就以打擊過度觀光的政見勝出，成為新任京都市長。

4日京都市長選舉中，63歲獨立參選人松井孝治勝出。

他打擊京都過度觀光的政見包含實施兩級公共交通系統，在調高觀光客搭乘公車、電車交通費用的同時，補貼當地居民交通票價，並限制非當地居民的車輛進入市區，另外他也提出觀光客專用的巴士網絡，專門接送觀光客往來主要景點，讓一般市區公車不用人擠人。

不過他的政見被許多旅遊業專家批評可能會毀了京都的經濟命脈—觀光業。

在日本旅遊業服務超過15年的市場分析師哈維（Ashley Harvey）說，京都今日會人滿為患，是多年來只推廣櫻花季、賞楓季等特定旅遊季節的結果，外加專注於特定知名寺廟，長期下來塑造了旅客應該在特定時間造訪、以及幾個「必訪景點」的印象。

日本打擊過度旅遊。

針對新任京都市長的政見，旅遊業者「Spirit of Japan Travel」京都地區主管高山勝表示，京都部分地區根本沒辦法區分觀光客及在地人，他不確定新市長採取雙重票價的做法如何執行。

另外，提高觀光成本可能降低遊客來京都旅遊的意願，高山勝不確定旅遊業者會不會樂見，尤其許多旅行社仍在設法回補疫情期間的損失。

針對京都的爆炸遊客人潮，哈維建議，政府應該將京都打造為365天都能造訪的城市，例如在淡季舉辦文化慶典，以及加強行銷被忽略的近郊景點，例如和歌山市、琵琶湖等。

哈維說，京都確實應該好好地管控遊客人流，但做法要對，「因為旅遊業真的是這座城市的命脈」。