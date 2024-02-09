不老男神陳曉東2014年和台灣女友王妤嫻結婚，成為台灣女婿，近日適逢農曆春節，他也來台灣過年，並曬出一系列泡溫泉的照片，有網友疑惑「可以錄影？」他也用8個表情符號回覆。

陳曉東曬出在北投泡溫泉的照片，透露去泡大眾池，剛好沒有人只有他一個，並標記「裸泳」、「白湯」、「原汁原味」、「無過濾」等標籤，只見他曬出半裸泡湯照，看上去相當享受。

網友見狀都紛紛按讚，有人表示「所以這個是裸湯，不然的話應該會穿泳褲」，他回覆「不准穿的」，還有人疑惑「可以錄影？一向禁止錄影的」，他以8個用手比噓的表情符號回應，也有粉絲虧「為什麼在日本泡湯卻放不開？」「他表示怕有人跟我一樣壞帶手機進來」。

身為台灣女婿的陳曉東，8年前在台灣購買房產，但繳了8年土地稅卻從沒住過，因為一直沒裝修，加上疫情的關係無法入住，他表示暫時不會再買房，目前靠房租當副業收入。傳聞陳曉東身家上億，除了演藝事業外，就是房租的副業收入。