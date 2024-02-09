農曆新年到來，政治人物多會印製春聯送給民眾，剛上任的立法院長韓國瑜也印製了熱騰騰的「龍耀吉慶」春聯，「韓國瑜」3字甚至還有燙金，引起大量粉絲瘋搶，網路上蜝至喊價近5000元。《中時新聞網》特別舉辦「你最想要的政壇大咖春聯票選」，針對韓國瑜、蔡英文＋賴清德、馬英九、柯文哲等天王春聯進行人氣PK，結果則顯示45％的網友最想收到「立法院長韓國瑜『龍耀吉慶』」春聯、有38％的網友最想收到「民眾黨主席柯文哲『好運龍眾來』」春聯，這兩人的春聯都受到許多民眾喜愛。

馬英九與夫人周美青聯名的龍年春聯（資料照）

YouTube頻道《中時新聞網》8日上午以「政壇大咖PK，你最想收到哪位送的龍年春聯？」為題進行網路民調，至9日下午15時止，已有4萬人參與投票，有8％的網友選「蔡英文、賴清德『萬物興龍』」、有10％的網友選「前總統馬英九『塵祛滋意送黑兔 歲則霑和迎青龍』」、45％的網友選「立法院長韓國瑜『龍耀吉慶』」、38％的網友選「民眾黨主席柯文哲『好運龍眾來』」。

２０２４總統大選結束，賴清德當選，但要到520才就職，形成蔡英文和賴清德以現任正副總統名義合送的「雙總統」龍年春聯，為史上首次（資料照）

柯文哲龍年春聯人氣高，還可以去超商下載列印（取自民眾黨臉書）

參與投票的網友紛紛表示，「當然是韓國瑜『龍耀吉慶』永遠支持！」、「韓院長字如其人，正氣凜然。祝韓院長新年快樂！龍耀吉慶！闔家安康！」、「我已經把柯文哲主席的春聯都搜集一輪了，新的一年大家和氣生財，平安喜樂」、「祝韓院長、大家新年快樂！」、「馬英九的字漂亮，其實我滿想要徐巧芯的黃色春聯，感覺很特別」、「給我韓院長只有唯一，沒有唯二！」。