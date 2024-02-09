俄烏戰爭爆發即將屆滿兩年，目前戰事持續進行。回顧此場戰役不僅震驚全球，尤其台灣人更非常關心，主因是聯想到台海情勢，也讓全球開始注意「台灣會不會是下一個烏克蘭？」。因而，俄烏戰的進度、戰術，特別是雙方使用的武器，更成國人矚目焦點。《中時新聞網》整理出5種在俄烏戰中，外界討論度極高、戰力效果吸睛的焦點武器，讓讀者看看最新演變。

俄軍卡-52直升機。（俄羅斯國防部）

卡-52「短吻鱷」攻擊直升機：

卡-52攻擊直升機由俄羅斯卡莫夫設計局生產，採用同軸反轉螺旋槳設計，可攜帶9M120反坦克飛彈、R-73空對空飛彈或多管武器；在去年烏克蘭反攻期間，俄軍使用卡-52擊毀了大批烏軍裝甲車輛，此外，當時還有架卡-52失去垂直尾翼，但仍艱困的飛回基地，相關影片在社群平台上廣為流傳。

俄軍T-90M坦克。（Rostec）

T-90M坦克：

T-90M是T-90系列新產品，於2020年亮相，配備「化石」爆炸反應裝甲、UDP T05BV-1遙控武器站和Sosna-U觀瞄設備等先進裝備。然而，在俄烏戰場上，有部分T-90M被擊毀，上月更有一輛該型車遭烏軍美製M2布萊德雷步兵戰車機砲連射重創，成員棄車逃跑。

豹2坦克。（示意圖，Krauss-Maffei Weggman）

豹2坦克：

豹2坦克是德國、西班牙、新加坡等國的現役主戰坦克，烏克蘭在去年獲得此型坦克，用於夏季大反攻，然而，卻在進攻奧雷霍夫（Orekhov）時，被俄軍炮火擊毀多輛，在這之後，為了提升防禦力，烏軍在部分車輛砲塔與車身加裝爆炸反應裝甲，使生存率提升。不過，由於戰場耗損、後勤零件缺乏等原因，目前在前線服役的豹2坦克僅剩不到1成。

俄羅斯「柳葉刀」自殺無人機。（取自中國國防報）

柳葉刀無人機：

柳葉刀無人機為一款自殺無人機，由俄羅斯著名軍火商卡拉什尼科夫集團旗下企業ZALA Aero Group生產，其時速達110公里、可打擊40公里遠的目標，並且有噴流穿甲、高爆等3種彈頭可選用，俄軍不只使用此型無人機擊毀了許多烏軍裝備，還在去年9月襲擊第聶伯羅彼得羅夫斯克州多爾金採沃空軍基地（Dolgintsevo air base），擊傷烏軍的米格-29戰機。

風暴影飛彈。（圖 / MBDA）

風暴影飛彈：

風暴影匿蹤巡弋飛彈由英法聯合研發、歐洲飛彈集團生產，其作戰範圍達500公里，烏克蘭在去年中獲得此款飛彈，裝備給Su-24戰鬥轟炸機使用，並多次對克里米亞發動襲擊，俄媒《塔斯社》報導，位於塞凡堡、去年9月遭襲擊的俄軍黑艦隊總部，即是遭此款飛彈攻擊。