許多人妻過年時都會依照習俗，陪老公回婆家吃團圓飯。一位人妻近日被婆婆誤會是小偷，讓她因此鬧到不回婆家，更忍不住吐露第一次當逆媳的心聲，「不去婆家吃團圓飯、不準備煮拜拜食品！不用吃跟ㄆㄨㄣ（潘）沒兩樣的飯菜了！」，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆弄丟皮夾時，馬上懷疑小偷是不討喜的她，結果根本是自己沒有收好，而被誤會的她決定順勢大吵大鬧，就這樣達成不用回婆家煮年夜飯、吃年夜飯的目的，「這是我第一次做逆媳，不去婆家吃團圓飯、不準備煮拜拜食品！不用吃跟ㄆㄨㄣ（潘）沒兩樣的飯菜了！」，原PO甚至爽到忍不住連喊兩聲「爽啦！」

對此，許多網友紛紛回應，「長輩就是這樣，東西沒放好找不到，就是媳婦拿的，決不會是她家的人拿的～曾經也被懷疑過的路人路過」、「被誤會或影射是小偷真的會很抓狂耶，飆回去，憑什麼要被冤枉」、「因禍得福，恭喜妳了！」

另外也有不少人建議，原PO可以順勢成為婆婆眼中永遠的逆媳，「讚，不要妥協，被誣賴小偷到感受是會抓狂的，以後就黑化到底」、「都黑化了…就再黑一點吧」、「把妳當小偷，為了自己名譽著想，以後都不要回，更不要接觸」。