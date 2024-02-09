美媒《華爾街日報》近日報導提到，美企CEO們訪華時可能會面臨一些巨大挑戰，其中最可怕的也許是企業領導者在台上對著大批觀眾載歌載舞的傳統。前立委蔡正元強調，尾牙變成企業活動最早出現在清朝時代的台灣，現在大陸、香港都盛行尾牙，外商也不能免俗，這是好的風俗。

根據《華爾街日報》報導，輝達CEO黃仁勳上(1)月到訪上海辦公室看望員工時，歡呼雀躍的員工把他請上舞臺一起跳中國民族舞蹈。黃仁勳把他標誌性的黑皮夾克換成了大花馬甲，他兩手各拿著一塊紅手絹，跟著歌曲《最親的人》的節奏擺動臀部、抬起雙腿。這是一首關於思念家鄉和父母的中文歌曲。上述影片並非由輝達發布。報導表示「『黃仁勳的這些動作可能並不非常協調？』員工們回到辦公室或許也是這樣議論的。」

「尾牙文化的西方誤解。」蔡正元8日在臉書發文表示，《華爾街日報》說，美國企業執行長訪問中國時，都無法逃脫它：他們必須在舞台上跳舞。「語氣酸溜溜，這真是西方的誤解！」他質疑，美國總統可以在競選活動跳舞，但企業執行長不能在員工面前跳舞？「正確地說，中國員工只有每年尾牙活動，才有員工和老闆上台表演的活動。」

蔡正元提到，中國從春秋時代就有祭拜土地公的儀式。到了宋代軍隊，祭拜土地公結合祭拜軍旗的典禮，又因主要的軍旗上有象牙頭飾，稱為「牙旗」，典禮被稱為「做牙」或「拜牙」，祭拜典禮結束分享牲禮，稱為「打牙祭」。農曆每月初二、十六，有兩次祭拜土地公，形成每月兩次「做牙」，大年初二稱「頭牙」，臘月十六稱「尾牙」，尾牙活動相對比較豐富。但尾牙變成企業活動，則最早出現在清朝時代的台灣島。

蔡正元指出，康熙時代，中國福建移民大舉入台開墾，當時的開墾方式是由大墾首和小墾首出資開墾田地，再從福建招來佃農和勞工，墾首犒賞員工或發放獎金，都在尾牙舉行。這個習俗傳至商行和公家機關，最後形成台灣的特有風俗。他強調，1960年代經濟發展，尾牙活動越辦越盛大，老闆和員工同樂活動也越來越活潑。傳至大陸，現在大陸、香港都盛行尾牙，外商也不能免俗，「這是好的風俗！」

蔡正元直言，「西方媒體有誤解，實在有違高級媒體人的觀察力！」