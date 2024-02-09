俄羅斯25歲女老師安娜（Anna Plaksyuk）遭指控與一名11歲男學生發生不當性行為，2人除了下課後會在學校親吻，甚至還在教室內反鎖進行「特殊課輔」；女老師除主動撫摸男童下體，還允許對方撫摸她的乳房。男童媽媽發現女老師與兒子傳了許多鹹濕簡訊還有裸照，事情才終於曝光。

綜合外媒報導，11歲男童的母親控訴，於俄羅斯列寧格勒州托克索沃市（Toksovo）當地擔任小學老師的安娜，與他兒子發生不正當關係，她在兒子手機上看到2人互傳的許多鹹濕簡訊，及許多不雅裸照，這樣的情況已經持續了數個月，她發現後立即通報學校並報警。

據報導，男童坦承，第一次見到女老師安娜就有一見鍾情的感覺，後來老師也開始回應他的情感，兩人互相吸引。他透露，大約從去年11月開始，老師在下課後，會把2人反鎖在教室中，隔著衣服摸他、親吻他，還允許他撫摸自己的胸部。

安娜因對未成年人實施性暴力而遭到逮捕，當地律師表示，若罪名成立，最高可處20年刑期。據了解，安娜於3年前才剛拿到教師執照，違反了職業道德「不再適合」該職業，必須依法解除職務並給予重罰。

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