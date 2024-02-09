童星出身的武打巨星樊少皇，憑藉三級血腥動作片《力王》成名，之後在《葉問》系列電影飾演「金山找」一角走紅創事業高峰，日前他接受訪問時，也曝光小時候被周潤發（發哥）抱在懷裡的幕後故事。

網路之前就流傳一張周潤發抱著一個小男孩的照片，大家也對照片的真偽抱持極大興趣，日前樊少皇接受訪問時被問到此事，他也認了「確實是真的」，證實自己就是照片中的小男孩。

樊少皇曾被周潤發抱在懷裡。（圖／取自微博）

他也透露當時周潤發在拍攝電影《巡城馬》，而他的爸爸樊梅生也是主演之一，所以他到片場探班，並拍下世紀合影，他表示這張照片真的很珍貴，很有紀念意義，他也希望有一天能讓周潤發再把他抱起來，再合照一張，「哪怕是把照片打印出來，讓他給我簽名，這也是蠻美好的願望吧」。

樊少皇是星二代，父親是邵氏武打演員樊梅生，從小就跟著父親工作，常在電影中客串，20歲前便正式出道，憑藉三級血腥動作片《力王》成名，之後在港劇《天龍八部》、《少年英雄方世玉》都有亮眼表現，因在《葉問》系列電影飾演「金山找」一角，事業攀上高峰。

2016年樊少皇和相差10歲的大陸女星賈曉晨結婚，育有2個女兒，但近來頻傳婚變，賈曉晨多次在訪問時表達對樊少皇的不滿，誇張笑稱曾想過「殺夫100次」、「離婚50次」。

外傳樊少皇相當寵妻，物業全歸賈曉晨名下，對此，賈曉晨也透露結婚第2天，樊少皇就向她坦白遭好兄弟騙數百萬，於是為了全家人的幸福，她讓樊少皇所有收入，都由經紀人直接匯入夫妻的聯名戶頭，物業則大部分歸她名下，每個月發數萬元給丈夫做生活費。