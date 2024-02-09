Yunhyeok（左起）、Raw Hyun、Eunho、Changhoon拿春聯向台灣粉絲拜年。（Victory company提供）

韓國男團NTX因參加選秀節目《PEAK TIME》暴紅，除了Jiseong（智誠）外，其他8位成員Hyeongjin（泂鎭）、Yunhyeok（允赫）、Jaemin（材旻）、Changhoon（暢薰）、Hojun（鎬晙）、Raw Hyun、Eunho（恩晧）、Seungwon（承元）在過年特地每個人輪流親錄一支中文影片向台灣觀眾拜年，除了拍攝中文吉祥話之外，也特地拍攝了拿著中文字的新年祝賀照，可說是誠意滿滿。

NTX在《PEAK TIME》中，以〈NO MERCY〉榮獲ALL PICK的舞台，在〈The Boys〉的演出中更是改編歌詞，展現出力與美，超強實力讓觀眾印象深刻，雖然節目已經結束，但收割許多粉絲。日前攜正規一輯《ODD HOUR》回歸，全曲目共14首歌，都由Raw Hyun包辦所有歌曲製作，暢薰、承元也參與了作詞與Rap。主打歌〈Holy Grail〉以聖杯神話為主題概念，傳達NTX懷著獨特的抱負，尋找著人生最珍貴的東西。

雖然NTX在韓國努力活動著，但他們仍沒忘記在海外一直支持及關注他們的粉絲，特地錄製了中文拜年影片，祝福大家新年快樂之外，也提到正在努力準備更多音樂作品及舞台，期待儘快能到海外與粉絲近距離接觸，希望大家能持續支持與關注。