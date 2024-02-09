才跟巫師完成換來加福德交易的獨行俠，9日被《ESPN》權威記者沃納洛斯基再次爆料，獨行俠確定用塞斯科瑞、葛蘭特威廉斯，以及1個2027年首輪選秀權，去跟黃蜂換來華盛頓與2個次輪選秀權，一口氣獲得加福德、華盛頓兩名優質長人加盟，期望可以真正補強他們本季最薄弱的內線問題。
現年25歲的華盛頓，2019年第12順位被黃蜂選上後，幾乎就在先發與替補角度當中不斷轉換，卻始終能夠保持每季場均得分上雙，關鍵在於他不僅擁有內線單打能力，也有三分外線能力，本季場均13.6分、5.3籃板及2.2助攻，但三分命中率跌到生涯新低3成24。
在獨行俠本季先發陣容當中，問題最嚴重的還是主力大前鋒的人選，先前分別派上德瑞克瓊斯、葛蘭特威廉斯等人扛下先發大前鋒位置，表現卻始終不夠穩定，尤其是進攻方面，如今有了加福德與華盛頓，獨行俠的整體戰力將會更加平均，也讓他們不用再靠東契奇或厄文飆分。
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