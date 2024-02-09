俄烏戰爭即將邁入第三年，烏克蘭總統澤倫斯基與武裝部隊司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）不和的消息甚囂塵上。烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼，由原地面部隊司令瑟爾斯基接任。這是俄羅斯前年2月入侵烏克蘭以來，烏軍最重大的人事變動。

綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯宣布，「是時候更換烏克蘭在對抗俄羅斯戰爭中的軍事領導階層」 。在宣布扎盧茲尼離任時，澤倫斯基表示，扎盧日內可以「留在團隊中」，並感謝對方保衞烏克蘭免受俄羅斯侵害。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）同日證實，該國武裝部隊總司令扎盧茲尼當天被澤倫斯基撤換。

扎盧茲尼本人在這項人事宣布後坦言，2022年的任務與2024年的任務不同，自俄羅斯2022年2月侵烏以來，烏克蘭的軍事戰略必須改變和調整。

烏軍自2023年6月開始的反攻攻勢未能突破俄軍防線。扎盧茲尼去年11月對《經濟學人》表示，戰爭陷入僵局、進入了新的消耗階段，此說法引起烏克蘭總統府方不滿。此外，烏克蘭的夏季反攻行動失敗，導致了澤倫斯基和扎盧茲尼之間的關係更佳緊張。

然此次澤倫斯基與扎盧茲尼的聲明公布時間極為接近，媒體評論指出，這暗示這2位烏克蘭最出名的戰時人物密切協調，想藉此展示該國團結與合作。