大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

受強烈大陸冷氣團與華南雲雨區影響，今（9日）除夕是寒冷潮濕的一天，各地低溫約10度至15度。氣象署今日針對8縣市發布低溫特報，今日有機率降雨，氣象署清晨針對基隆、新北發布大雨特報，提醒返家圍爐請多多注意天候變化與保暖。

低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、臺北市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；華南雲雨區東移，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫雨，清晨中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。

明(１０)日強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，基隆北海岸、臺灣東半部地區、恆春半島及山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；今天桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有８至９級強陣風，基隆北海岸及恆春半島亦有較強陣風，請注意。

周六至下周一（10日至12日）強烈大陸冷氣團持續籠罩，北部、東北部感受寒冷，其他地區早晚也偏涼；周六基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及山區有局部短暫雨，下周日東半部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，下周一僅東部及東南地區有零星短暫雨，水氣呈現越來越少的趨勢。

下周二冷空氣開始減弱，白天氣溫回升，不過清晨在輻射冷卻影響下，感受仍偏冷，日夜溫差較大，至下周三（14日）為止各地為晴到多雲的天氣，僅東南部地區有零星短暫雨；下周四（15日）水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

溫度方面，今日北台灣夜晚清晨低溫10～12度，其他地區約13至15度，白天北台灣整天濕冷，高溫僅13、14度，中部及花蓮16至18度，南部及台東19至22度。

紫外線指數部分，今日各縣市為中或低量級。

空氣品質方面，今日花東空品區為「良好」等級；宜蘭、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區局部地區可能達橘色提醒等級；馬祖地區為「橘色提醒」等級。

氣象署也提醒，因東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及各離島易有8至9級強陣風，基隆北海岸及恆春半島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請特別留意安全。