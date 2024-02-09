雖嘴上不停虧朱安禹，但李岳也感謝好友的陪伴，言談中看得出好感情。（圖／侯世駿攝）

曾經一起在幼幼台共事的「西瓜哥哥」李岳和「水蜜桃姐姐」（後改名小蜜桃）朱安禹，其實早在華岡藝校時就是同班同學，兩人相識至今已26年，李岳接受時報周刊CTWANT專訪時回憶，當初加入幼幼台以為是節目製作人尋人，但原來是朱安禹直接點名幫著牽線，他直到近期才解開「誤會」；他也分享幼幼台後台秘辛，兩人曾在開錄前大吵，他和氣到哭出來的朱安禹卻還是能在下一秒紅著眼眶唱著快樂的歌曲出場，非常敬業。

朱安禹2011年嫁給大陸億萬富商李慎言後定居上海，李岳表示，兩人因為疫情三年未見面，去年好不容易在台灣相見，他竟也在這時發現自己誤會朱安禹多年，他說：「我一直以為當時是幼幼台的製作人要小蜜桃找一個男生加入，沒想到是小蜜桃主動點名推薦我！」他坦言當時兩人交情普普，接著開玩笑吐槽：「一半謝謝她啦！但一半覺得『你幹嘛多事』？」

李岳和朱安禹是高中同學，兩人相識26年，培養出深厚感情以及好默契。（圖／取自李岳臉書）

李岳說：「我們默契很好，常常不用多說都知道對方在想什麼。」兩人可以只憑一個眼神就懂對方要表達什麼，好默契從在幼幼台當同事時開始培養起，他說：「我們在舞台上表演的時候，都是一個眼神就知道『你要幫我什麼、 我要幫你什麼』，真的是這樣。」

兩人感情好，年輕時卻也滿常吵架，李岳透露甚至有幾次是在拍攝歌曲MV的現場就吵了起來，他說：「其中一首歌是我們兩個要面對面、手牽著手跳舞，然後前一秒我還笑得很開心喔！但一結束我們立刻把手放掉。」他說到此忍不住大聲自嘲：「好幼稚喔，天啊！」

李岳自曝曾經和朱安禹在拍攝MV時還在吵架，音樂一停牽著的手立刻放開。（圖／翻攝自YT）

還有一次，兩人在背板後吵得很兇，李岳看到朱安禹都快哭了甚至大吼：「你哭什麼！明明就是你的問題！」當時其他哥哥姐姐後輩還出來勸架，但李岳還是氣到不行，「我記得現場第一次放音樂時我們沒有出去，因為她還在哭，第二次小蜜桃眼淚一擦，就很甜美地站出去，所以那支MV記錄下這一刻，如果認真看的話，她的眼睛其實還是紅的。」

「我想因為我們是高中同學，所以她在我面前最能放下所有的一切，是比較真實的她，我就是自己人嘛！不跟自己人吵要跟誰吵？」李岳邊開好友的玩笑，卻也真誠地說：「她其實帶給我很多成長，這些真的都是很幽默，也很美好的回憶。」談及這些年輕往事時，李岳臉上笑容藏不住。

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