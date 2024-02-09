陳柏霖自認屬於使命必達型，不太會猶豫不決。（圖／趙文彬攝）

陳柏霖、蔡凡熙在賀歲片《還錢》中飾演搶錢大盜，展現義氣兄弟情。農曆年到來，兩人受訪時玩遊戲，模擬過年長輩互問彼此敏感問題，陳柏霖跟女友庭瑄戀情長跑12年，被問婚期什麼時候，蔡凡熙一聽到問題，立刻技巧性閃躲，笑喊：「這題我不敢問。那你結婚會邀請我嗎？」陳柏霖立刻笑答：「會啊！但什麼時候不知道。」

蔡凡熙很想嘗試交友軟體，但礙於身分不方便放自己的照片。（圖／趙文彬攝）

陳柏霖在電影裡飾演機智型領袖，帶領蔡凡熙、李銘忠、林哲熹、蔡思韵出生入死，但遇到關鍵時刻還是忍不住左右為難。被問到跟角色相似度，他表示自己屬於使命必達型，有機會就把握做到最好，不太會猶豫不決，「不會後悔，永遠都會有下一個新的東西。」蔡凡熙則是完全相反的類型，苦笑喊：「我是一個超級愛後悔的人，特別是夜晚的時候，很容易想東想西，覺得自己是不是做得不夠好。」

兩人個性相比，陳柏霖（右）通常做了就不會後悔，而蔡凡熙卻正好相反，常常事後想太多。（圖／趙文彬攝）

蔡凡熙在片中飾演愛嘴砲的爆笑駭客，任何科技問題都難不倒，卻在交友軟體上頻頻失利。現實生活中他笑說自己會寫簡單的遊戲外掛，也很想嘗試玩交友軟體，「不是說想認識女生，只是想要聊天，但放自己的照片真的不太方便。」他坦承自己對於面對面社交有些害怕，只有玩遊戲時曾用語音跟網友對戰聊天，或是剛出道時去倫敦玩，遇到華人旅客，意外一起結伴同行，交到新朋友，「我們到現在都還有在聯絡。」

陳柏霖（左）和蔡凡熙互問敏感問題相當搞笑。（圖／趙文彬攝）

蔡凡熙近來感情現況受關注，先前跟金曲歌后「娃娃」魏如萱爆出遛狗情，又被拍到在餐廳用餐。他透露當天明明姊姊也在旁邊，「明明那天我姐也在，但只拍到我跟娃娃單獨的角度。」至於過年有沒有曾遇過親戚奇怪提問，他笑說有時候親戚會好奇演藝圈八卦，這時候姊姊就是他的最佳擋箭牌，「我自己很少被問啦！但我如果被問姊姊會幫我擋，我姐就會說我沒在出門，不會知道。」還自爆先前過年包紅包，爸爸包給他當時的女友，身為兒子的他卻沒收到，讓他覺得傻眼又好笑。

《還錢》現正上映中

《還錢》李銘忠（右起）、蔡思韵、蔡凡熙（前）、陳柏霖、林哲熹培養出好交情。（圖／甲上提供）

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