近期在公路旁偶爾會掠過一隊身著反光背心，手持提琴的年輕身影，移行的隊伍總泛著開朗的笑聲，他們白天是快樂的行腳，夜間就化身為廟口或公園前的音樂精靈，這群孩子是來自南投山區的「親愛愛樂」樂團，他們拉著提琴聲為寒冬捎來一絲暖意，同時也以輕快活潑的曲目「廟埕」向本刊的讀者拜年。

「親愛愛樂」弦樂團1月31日晚間在新北市新莊地藏庵前開演，吸引當地大小朋友聆聽，沈浸在感人的樂音中。（圖／劉耿豪 攝）

親愛愛樂發跡於南投縣仁愛鄉，領軍的王子建與陳珮文夫妻倆是親愛國小的教師，他們從屏東師範美術系畢業後就分發到這所小學，因為陳珮文從小就學習鋼琴，因此這對教師也被校方安排指導學生的音樂活動課。

提琴的入門門檻雖然高，但擕帶方便可以拎著走，2008年親愛國小就鎖定開辦課後提琴教室，王子建主責工藝與陳珮文則負責指導提琴，學校裡的提琴不夠，夫妻倆就自掏腰包購買平價的練習琴；學校裡隔代教養的孩子們下了課沒有晚餐吃，他們就為這群賽德克、布農和泰雅族為主體的孩子們炊煮，關心孩子的功課，照顧起居生活，自此孩子們下了課不再到處漂蕩，王子建和陳珮文也就成了孩子們口稱尊稱的「阿爸」、「阿母」。

「親愛愛樂」靈魂人物創辦人陳姵文（左起）與王子建，談起一步步帶領學員從音樂到生活的進步成長，難掩喜悅。（圖／劉耿豪攝）

2017年，親愛愛樂弦樂團遠赴奧地利比賽，並傳回自維也納國際青少年音樂節弦樂合奏優勝的佳績，知名度因而大增。「比賽從來就不是我們的目標」創辦人陳珮文堅定地看著CTWANT記者說，遠赴國外比賽只是一種磨練，同時也告訴孩子們一個殘酷的事實，一個樂團若沒有獲得國外獎項，就等於未經認證。比賽是一個分享愛與音樂的舞台，能拿第一名很好，但也絕非唯一目標。

「親愛愛樂」弦樂團發源自南投縣仁愛鄉親愛國小課後照顧班，至今仍有逾20位國小學生每天課後練琴，期待薪火相傳，樂揚人間。（圖／翻攝自親愛愛樂臉書）

隔年起，親愛愛樂樂團透過音樂巡禮傳愛，他們開啟了全台行腳，每年以逆時針方向走訪2至3個縣市，今年設定「盛夏（剩下）的孩子」為主題旅程，1月29日至2月4日從台北市士林到走到新竹縣竹東，希望明年走回南投縣起點，走回到尋夢的開端。

王子建說，今年為期5天的行腳行程，分別在落腳點的劍潭青年活動中心、新莊翰品酒店、新莊地藏庵、桃園寶山公園、中壢幸福公園、新豐小叮噹園區等地進行表演，第3天則在北市西門有快閃活動，獲得熱烈回響。

此次活動共有50餘位樂團學員參加，年齡分布從7歲到24歲都有，一半為「走路精神組」、另一半為「搭伙工班」，從食物、音響、舞台搭建等，都由內部學員合作完成，花最少的經費，達到傳揚音樂熱情的理念。

他說，這次活動成員從步行到演出，極大部分時間都穿著反光背心，這和傳統以原住民風格為基調的樂團很不一樣。穿著反光背心主要為傳達「保護」的概念，希望「接住」每個孩子。

「送來親愛愛樂，永遠不只學音樂。」王子建坦言，即使不少家長是慕名「親愛愛樂」的口碑，才將孩子送來學音樂，但不可否認樂團中更多是社會局送來的個案，他們有義務「接住」這些孩子，幫助孩子探索興趣，即使不一定是音樂也行，很多學員訓練烹飪技巧、舞台修繕、攝影拍照，甚或還有3個壯丁考了職業大客車駕照。

親愛愛樂公關長熊其娟預告，親愛愛樂今年夏天將轉戰新竹竹東，在火車站旁搭建訓練基地，未來也時不時會辦理戶外演出與市集義賣活動，有興趣的觀眾不妨多關注臉書粉絲團 ，期待新的一年創造更多的音樂美好。

更多 CTWANT 報導