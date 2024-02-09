「這是什麼？老師我想學！」就是因為這句童言童語，讓曾經是南投縣仁愛鄉奧萬大森林中親愛國小老師的王子建與陳珮文這對夫妻檔，籌組了這支以原住民為主體的「親愛愛樂樂團」，陳珮文更進而辭去人人稱羡的穩定教職，創辦「親愛音樂藝術實驗學校」，延續親愛國小課後班這把音樂薪火。

「親愛愛樂」合唱團2017年在奧地利維也納青年弦樂演奏組意外優勝，團員在場外開心合影留念。（圖／翻攝自親愛愛樂臉書）

王子建和陳珮文當年是屏東師範美術系同班同學，兩人畢業後分發到南投親愛國小任教，因為陳珮文本身就有鋼琴底子，夫妻倆也被委任負責指導學校社團的義務指導老師。

王子建笑著說，孩子們放了學就是在村子裡遊蕩閒晃，山上的家長大都到外地謀生，孩子的起居多半由隔代育養的阿公阿嬤負責，孩子們不是把泡麵當晚餐，就是有一餐沒一餐，夫妻倆討論後決定把社團孩子們留下來，除了加強弦樂訓練外，也進行課業生活輔導，自掏腰包準備食材與學生一同下廚準備晚餐就成了一種日常，然而卻發現昔日的茫然目光竟透露出難得的歸屬感。

製作手工小物，除了訓練學員技能，也將在市集中義賣，讓所得幫助更多需要的孩子。（圖／翻攝自親愛愛樂臉書）

「山上的孩子畢了業，考上草屯國中音樂班，入學時都展現出高度的興趣，然而學期中頹喪與焦慮慢慢浮上臉龐，因為課業跟不上，孩子們在段考後陸續出現適應問題。」王子建觀察到這個現象，為此他和陳珮文花了畢生積蓄在草屯買了一間透天厝，為孩子打造一個共同的家。

2019年，陳珮文進一步辭去學校的教職工作，轉而在中興新村創立體制外中學「親愛音樂藝術實驗學校」，正式成為小而美的立案學制，目前國中三個年級大約有15位學生，成員畢業後大多報考南藝大七年制音樂班，並在南藝大互相照應。

穿上反光背心，「親愛愛樂」弦樂團在行腳演奏過程中，將一路受到彼此保護和滿滿的祝福，大步走向未來。（圖／劉耿豪攝）

陳珮文說，自己從小就學習鋼琴，然而服務期間也開始學習小提琴，有一天孩子竟然指著架在頸臂上琴身問：「老師，這是什麼？我也想學！」看到孩子既天真又羡慕的追問，她竟然自掏腰包買琴，先生一開始很不諒解，慢慢體會後才轉為支持與投入。夫妻倆還讓孩子上音樂班學提琴、參加比賽，即使提琴門檻高又昂貴，但擕帶方便，後來四處向社會各界籌募經費，一步一腳印地把樂團、基金會和學校成立起來，照顧了孩子們從幼稚班、國小、國中到高中畢業後的生活起居。

「送來親愛愛樂，永遠不只學音樂。」陳珮文發現，透過成員間長時間相處，慢慢能觀察出孩子的潛能，所以他們不僅是樂手，也透過安排學習了烹飪技巧、音響維護、攝影拍照、銷售企劃訓練，甚報考丙級廚師執照、甲類職業大客車駕照。

陳珮文滿心感謝地說，自2017年親愛愛樂在維也納打響名號以來，樂團收到來自各界的提琴樂器，為了不辜負大家好意，這些樂器都由樂團的成員負責維護和修理，現在是樂團回饋社會的時候了，樂團很願意將整理過的500多把受贈提琴，無償出借給各偏鄉學校與社福團體，「把這份愛繼續傳下去」。

24歲的石志祥是團隊中年紀最長的成員，他自彰中、中教大畢業後，回頭投入樂團工作，「我從這裡長大，我想回饋這裡」他自信地說；讀大三的曾詩芸扛起烹煮任務，她淺笑地說，在這個大家庭裡不只學到音樂，也學到烹飪，成長的過程充實又滿足；而國三的胡翎恩跟隨舅舅的腳步來到親愛愛樂，除了習得音樂長才外，也在市集分組工作中，找到對叫賣的天分與熱情。

雲朗集團董事長辜懷如相當支持「親愛愛樂」，這次全程提供樂團行腳活動的食宿，近年也在南投為孩子們打造一間專業廚房，讓專業的廚房可用來供應親愛愛樂每天實質的需求，該集團公關表示，親愛愛樂對於社會具有相當正面的三示範，集團也會持續關注與支持。

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