據衛福部100年針對全台22縣市進行的調查，4成國人過完春節後增胖近2公斤，所以每到農曆年，民眾總會注意熱量較高的年菜，深怕肥肉上身，CTWANT特別請營養師列出罪惡系年菜，冠軍是「炸年糕」，每100公克的熱量就高達412大卡。「吃了最愛的『炸年糕』，當餐就不吃飯、麵、湯圓及米糕。」營養師分享貪戀美食又不發胖的密技。

「小時候媽媽過年都會先煎年糕，從上菜前我就開始偷吃，一直到吃完飯還是繼續猛吃年糕。」營養師程涵予說，直到長大後，年糕還是自己的最愛，但此時已經知道小小的一塊年糕熱量卻相當驚人。

「1片60公克的年糕熱量是140大卡，相當於半碗飯，所以2片就等於吃下1碗飯。」程涵宇說，如果是炸年糕就更可怕，由於需要裹粉油煎或油炸，所以會導致熱量增加1.8倍，光是1片炸年糕熱量就高達248大卡，幾乎等於1碗飯，100公克的熱量就高達412大卡。

小小一片炸年糕熱量相當驚人，幾乎等於吃下一碗飯，程涵予為了享用美食，會減少其他澱粉類食物。（圖／報系資料照）

程涵予最愛吃炸年糕，總覺得吃了它才算是一個完整的過年，所以為了吃炸年糕，就會特別控制其他的年節飲食。「因為年糕是甜食、又是澱粉類，所以我會減少自己的主食額度，有時甚至完全不吃飯、麵來平衡熱量，其他的澱粉類食物如湯圓、米糕自然也完全不能碰。」

排名第二的高熱量年菜則是無錫排骨，每100公克熱量高達352大卡。「無錫排骨使用的是含有油花的豬肋排，甚至是油花含量高的豬腩排（熱量超過70%來自於油脂）。」程涵予說，再經過油煎或油炸，同時料理中含有酒、糖、醬油、勾芡光亮誘人，所以熱量當然也爆表。

熱量第三高的臘味糯米飯，每100公克熱量為344大卡。程涵予說，這道菜是使用長糯米做成，糯米支鏈澱粉含量高99%，黏性高、不好消化，而且升糖指數高，血糖飆升速度較快；另外，臘腸熱量75%來自於脂肪，雖然這道菜乍看不油膩，但熱量卻很驚人。

其他高熱量年菜如東坡肉、筍絲蹄膀、烏魚子，每100公克熱量也都飆破300大卡。程涵予表示，一頓年夜飯累計的熱量可能高達2300~3500大卡，而一位成人一天大約只需要1800大卡熱量，當超過的熱量累積到7700大卡時，就會形成1公斤的脂肪，以今年7天年假來計算，可能會增胖近2公斤。

年菜組合較缺乏蔬菜料理，建議可自行炒盤青菜，而且先吃青菜、再吃其他菜餚，就能降低熱量的攝取。（圖／CTWANT資料照）

營養師高敏敏建議3招年菜吃法。第一，全穀雜糧吃8分滿碗：米糕、八寶芋泥等年菜盡量換成雜糧類，例如糙米、南瓜、芋頭、山藥等。第二，豆魚蛋肉吃1個手掌大小厚度：圍爐菜常見的蹄膀、東坡肉等，食用時要稍微節制，也可以用蝦子、花枝、魚等替代，熱量較低。

第三，蔬菜一定要吃1.5個拳頭：年菜種類較缺乏蔬菜，建議可以準備一道火鍋或另外炒一盤青菜，每餐至少要吃1.5個拳頭分量的蔬菜，增加纖維質攝取。程涵予補充，吃年夜飯時也可以先吃蔬菜及蛋白質食物，之後再吃肉類食物，同時也要慢慢吃，如此來延緩血糖上升速度，也比較不會吃得過飽。

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