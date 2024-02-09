農曆年節，除了避免吃太多高熱量年菜與零嘴之外，也要當心一些「暗藏禍害」的菜餚，尤其是高血壓、高血糖、高血脂等三高族群更要當心。專家表示，許多乍看非常養生的湯品，其實含有過多脂肪，吃過量恐怕會讓三高數值更加惡化。另外，腸胃不佳者則要「飯水分離」，不要一邊用餐、一邊喝酒或飲料，以免會導致脹氣、胃痛。

營養師程涵予表示，「許多年菜湯品號稱富含膠質，這些膠質普遍是來自於豬皮、豬腳、雞腳等，例如花膠湯、豬腳湯等，其中含有許多高熱量的飽和脂肪，所以湯品看來濃稠美味，但其中的膠原蛋白分子太大，人體是難以吸收的，反而吃進過多的脂肪。」

尤其三高族要特別注意，因為過多的脂肪恐怕會讓病況更加惡化，所以程涵宇建議選擇清湯較佳，例如雞湯、魚湯等，而且也要淺嘗即可。另外，三高族也要避免吃高脂肪的皮，像是豬腳、雞皮、鴨皮，而臘肉類食品、沾醬、滷製食品，由於含有大量糖、鹽及油，也要減少攝取量。

程涵予建議，三高族要盡量選擇低油、低糖、高纖的食物，例如盡量以清蒸、水煮、烤取代油煎、油炸方式，以減少脂肪及糖攝取，同時多吃蔬果，才能避免脂肪上身。

寒冷的冬天，許多人最愛喝一碗暖湯，但其中可能藏有風險，尤其是一些號稱富含膠質的湯品，含有較高的飽和脂肪。（圖／報系資料照）

聯青診所營養師李珮誼則提醒，若是腸胃消化較不好，吃飯時也要注意，湯品不要一次喝大碗公，飲料也不要一次喝太大量，更要注意「飯水分離」。不少人習慣一邊吃、一邊喝酒、喝飲料，當食物進入胃時會刺激胃酸分泌，此時如果喝下大量飲料或酒類會稀釋胃酸，這樣的行為不易腸胃消化，再加上過年吃的東西會比平常多，更容易出現脹氣、胃不舒服。

如果家中有慢性病的長者，李珮誼建議過年飲食盡量跟平常相同，以慢性腎臟病患者為例，因為飲食限制磷、鈉、鉀、蛋白質攝取都要注意，單純一、兩餐可以稍微放鬆一點，但如果年假期間都沒控制飲食，小心身體數值也會跟著失控，也可以先諮詢專家意見，才能吃得安心又健康。

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