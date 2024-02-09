一名大陸女子小萱（化名）嫁來台南，她與阿國（化名）婚後所養育的子女均已成年，小萱不滿依親來台後，卻受到阿國及婆婆長期精神虐待，最初每月僅給她2000元生活費用，竟還要供全家吃用，阿國還以要自行開公司為由，拿取小萱結婚時的金飾變賣，之後竟與公司的會計外遇。

阿國自此就拒絕與小萱維持夫妻實質生活關係，更在床上中央擺棉被，不准她靠近，甚至在半夜接到小三傳簡訊，對方都稱呼阿國「親愛的人」，阿國還回傳，「再等2年，等小萱回大陸，就不替她辦理依親回台，她就不能回到台灣，過2年就可以離婚，我們可以在一起」，小宣質問時，阿國竟嗆：「去死」。小萱對這段婚姻已死心，因而向法院請求離婚。

法院審理，小萱向法官表示，她隻身來台，離鄉在外無依無靠，無法忍受阿國的無情對待，因而曾經輕生，經送醫院急救，才撿回一命。阿國坦承有外遇之後，還想將她驅離家庭，經常多方刁難，導致她因為實在難以忍受，在某日晚間再度輕生。

小宣指控，她被阿國長期虐待甚至家暴，導致罹患精神官能性憂鬱症、環境適應障礙，她百般隱忍，只是想要維繫家庭完整，照顧當時尚未成年的2名子女，給予小孩良好的生活環境，雖經法院核發保護令，阿國仍不知悔改。

法官審酌，雙方在婚姻期間，無良好互動或積極有效的對談與溝通，導致心結與怨懟愈益增深，小萱因此無維繫婚姻的意願，而阿國自調解至審理期間均未到庭挽回雙方婚姻，足見雙方婚姻已不具互信、互愛、互諒之基礎，彼此間之夫妻情愛已喪失殆盡。法官日前依法判決，准予離婚。可上訴。

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