新北市警局樹林分局樹林派出所日前接獲報案，一名女子指稱患有輕微失智症的公公，約早上9時許獨自出門，直到晚間8時許還沒有回家，擔心他在外面挨餓受凍，只好請員警協助尋找。

樹林警分局樹林派出所接獲報案後，員警呂書豪立即調閱周邊監視器，發現王姓男子（56歲）搭計程車前往板橋區的診所，但是從診所看診出來後，卻在外四處走動。

員警呂書豪推測王男應該在附近尚未走遠，便立刻前往察看，果真在附近發現王男坐在路邊休息。員警上前關心時，王男表示因為腳痛，才會搭計程車去看醫生，但是看完後，忘記家中地址，計程車司機也沒有辦法載他返家，身上又沒有帶手機，不知道該如何是好。所幸員警順利找到他，並把王男送返家，讓他與家人團聚過年。

樹林警分局分局長林國民也呼籲大眾因近日氣候不穩定，民眾因多多關心家中長者的身體健康狀況及行蹤，另外區公所有提供「愛心手鍊」申請服務、警察機關也有辦理「指紋建檔」服務。

若家中有高齡老人或患有失智症患者，皆可到居住地區公所申請愛心手鍊或至警察機關辦理指紋建檔，可以讓處理員警更快速為迷失民眾找到回家的路。春節連假即將到來，樹林警對於治安、交通、不打烊，讓民眾安心過個好年。