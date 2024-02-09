農曆春節不少人會買刮刮樂試手氣，一名女子以前買刮刮樂幾乎都槓龜，為提高中獎機率，這回挑選時只買47及17號，她一共買13張花費10000元，沒想到每張都有中獎，中獎金額累計14000元，貼文引發網友關注及討論。

原PO於《Dcard》指出，往年買刮刮樂中獎機率都很低，她決定換購買方式，第一張挑選47號外，其它都買尾數17號，一共買了13張，分別是面額2000元1張、1000元4張、500元8張，其中500元的為3種不同款。

原PO花費10000元，13張都刮出獎金，金額累計14000元，回本4000元，她說只買特定數字中獎機率似乎比較高，但她決定見好就收，明年有機會再試手氣。

文章一出吸引討論，多數網友表示買刮刮樂也會刻意選7結尾的數字，當中以17、47最多人選，但並非像原PO這麼好運，不少人哀號第一張買17直接槓龜，更有人說買刮刮樂只買17及47，前後花了4000元，完全沒回本，因此買刮刮樂100%不會虧錢的方法是不要買。