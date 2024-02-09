知名脫口秀演員龍龍2021年與老K爆發「龍K事件」，她指控老K在節目上霸凌、脫稿嘲弄她與前男友賀瓏的往事。事隔三年，博恩昨（8日）公開一段與龍龍同框的影片並道歉，龍龍數度淚崩，直言：「我心中有一塊死掉了。」

博恩在影片中表示，本來和龍龍是朋友，什麼心事幾乎都會告訴她，更提到今天的成功，龍龍功不可沒，對她充滿感激。不過，知道所有事情原貌的博恩，沒有在「龍K事件」時發聲，深深感到內疚。

龍龍坦言內心失望，講到一半數度哭泣，「偶爾你會說，你想幫我說話，但你的秀上面還是發我的照片在台上做笑點，我就覺得看不懂，你也不缺這個笑點，這幾年一直發生這樣的事情，我就會覺得我們沒那麼好。」對此，博恩愧疚地致歉：「這就是一個很廉價的笑點，當時應該想要嘩眾取寵。」也說當時心存僥倖，以為龍龍不會介意，沒想到還是傷害了朋友。

龍龍哽咽地說，博恩明明是最清楚她私事的人，卻沒有站在朋友的立場澄清，導致所有矛頭都對準她，龍龍被圈內當笑柄後，逐漸對喜劇的定義感到模糊，更對博恩說：「基本上我恨這世界，你絕對包含在裡面，但不會是前幾名，與其說是恨，不如說是失望。」讓博恩深深感到抱歉，自認是做不到約定的人。

博恩問龍龍兩人的關係有可能回到以前嗎？龍龍淚崩地回：「我也很努力做這件事，我心情一直很掙扎，私底下我很喜歡你這個人，但你檯面上做的事情會讓我很不舒服，我就要跟自己拉扯，有些喜劇演員不在乎私交，只要台上有效果就好，也許你是這樣，但我心裡就是過不去。」不過，龍龍看到博恩越來越成功，默默為對方開心也感到五味雜陳，「要是沒有發生這些爛事的話，我是不是也可以到不錯的地方。」

博恩提到，去年外送員翻車事件後，他逐漸能明白龍龍的感受，不被別人相信的感覺是多麼無助，「妳好像真的沒做錯什麼，就變成這樣子。」龍龍目前仍在沉澱，近期參與3檔舞台劇的演出，不確定何時會回歸喜劇圈，「我現在心中有一塊死掉了」，博恩則表示希望未來有合作機會。