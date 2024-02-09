台中市警局第一分局公益派出所日前接獲報案，指稱公益路郵局有民眾要提領100萬元現金，擔心可能是一起詐騙案件，請求警方到場協助，線上警網獲報立即趕抵，員警了解後，陳姓女子（36歲）提領現金是要當作創業基金，在行員的主動提醒下，得知方有提供護鈔服務後，便在員警的陪同下，平安將現金護送返家。

據了解，巡佐黃錦福、警員曾吉彬、實習生李安翔和秦毅倫獲報到場後，陳姓女子表示，提領的現金100萬元，是要用來在過年期間創業當老闆，期待過年時可以賺個大紅包錢。郵局行員也向陳女提醒，警察機關都有護鈔服務可以申請，讓陳女瞬間鬆了口氣，覺得相當安心。

第一分局分局長鍾承志表示，年關將近，為了讓民眾安心返鄉團圓及歡度佳節，本分局啟動113年加強重要節日安全維護工作，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸。

另外，因應年終現金需求量大，各警察機關於金融機構易發生刑案之重點時段，派遣優勢警力加強警戒，並提供護鈔服務，民眾如有大筆現金存(提)款需求，可向各地警察機關或金融機構協助申請。