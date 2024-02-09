新北市一名31歲蘇姓男子，日前買肉羹麵時在路邊違停，員警上前盤查時，蘇男自知有2條通緝在案，除了亂掰一組姓名外，還胡謅自己是65年次，由於年齡實在差太多，遭到員警當場識破，無計可施的蘇男只能配合，前往轄區分局按捺指紋及辨識身分，經指紋辨識系統一按，立即顯示蘇男因毒品及洗錢防制法被發布通緝，員警當場怒斥：「還敢再掰！」

據了解，上月（1月）31日上午10時許，新北保安大隊第一中隊員警，執行新莊區巡邏勤務時，見1台自小客車違規停於路旁，員警上前盤查時，蘇男面露難色、神情緊張外還一邊搖頭表示忘記自己的身分證字號。

員警進一步詢問其姓名時，蘇男起初語塞說不出口，後來不知道哪裡來的靈感，突然冒出一組姓名，還大聲地說自己姓簡、簡單的簡，並且自稱65年次，員警一聽就知道蘇男是在說謊，眼前這位男子再怎麼童顏，也不可能是一個近50歲的中年男子，當下戳破其謊言。

蘇男只好便配合員警，一同到轄區分局偵查隊做指紋辨識，果不其然，經指紋系統一按，蘇男的通緝身分立刻曝光。蘇男供稱，是為了要躲避4年8個月的徒刑，才會異想天開胡謅身分，打算想隨便矇騙過關；警方詢後，將蘇男移送新北地檢及函請新北地院歸案。

新北保安大隊呼籲：民眾如因司法案件收到法院傳票，務必依指定日期到案或出庭，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。