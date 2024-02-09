今晚就要圍爐吃年夜飯，很多家庭的除夕年菜也跟著跨年，吃到初二、初三，但營養師提醒，「好吃不能一直吃」，包括海鮮類、澱粉類、葉菜類與半熟食物，最好一次食用完畢，若吃不完一定得冰，千萬別等到菜放涼，這可能會食物中毒，應該在剩菜還是溫熱的時候，就放進冰箱。

由一群營養師組成的團隊在臉書粉專Cofit 我的專屬營養師PO文指出，豐盛的年菜，有期許新的一年豐盛團圓的寓意，吃不完就浪費了，但隔夜菜、跨年菜也不能天天熱、天天吃，可能會有食安問題。

■以下為建議當餐即食用完畢的四類年菜

*海鮮類：易滋生細菌，不易保存，容易產生蛋白質降解物，食用後會傷害肝腎功能。

*澱粉類：放在室溫會導致細菌滋生，且水份流失影響口感，若一定得再加熱，可灑點水

*葉菜類：細菌會將肥料的硝酸鹽轉為亞硝酸鹽，與含胺食物混合後，會形成致癌物質亞硝胺。

*半熟食物：沒有煮熟的蛋白質類不易保存，再次加熱細菌，無法完全被消滅，容易發生急性細菌感染、急性腸胃炎。

至於隔夜菜該如何複熱? Cofit 我的專屬營養師團隊建議秉持「適當溫度保存」、「吃多少熱多少」、「加熱一次為限」等大原則，在準備料理時就先控制份量，避免吃太多，剩太多，剩菜盡快放進冰箱，室溫放涼可能造成食物中毒。冰箱的溫度冷藏需低於攝氏7度，冷凍需低於攝氏零下18度。

此外，當餐食用時應使用公筷母匙，避免口水沾染，剩菜使用密封袋、密封盒進行小份分裝再冰，食用時吃多少熱多少，加熱以一次為限：食物加熱的溫度需高於攝氏70度，以讓食材充分被殺菌。