春節期間少不了零食相伴，但其中卻隱藏危機，吃多恐對健康造成嚴重負面影響。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，5款過年常見的高鈉零食，包括蜜汁豬肉乾、鱈魚香絲、金門高粱牛肉乾、魷魚絲、醬油瓜子，當心吃多恐傷腎、傷心、導致高血壓。其中魷魚絲的鈉含量居冠，每100克鈉含量高達1800毫克，不可不慎。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，許多年節期間常見的零食，其實鈉含量都超高，而攝取過多鈉容易導致高血壓、心臟疾病、腎臟損害、鈣流失、水腫等，對健康影響甚鉅。她並盤點以下5款高鈉零食，皆以每100克鈉含量計算：

1、魷魚絲：1800毫克。

2、鱈魚香絲：1711毫克。

3、高粱牛肉乾：1010毫克。

4、蜜汁豬肉乾：845毫克。

5、醬油瓜子：438mg毫克。

張瑜芹提醒，根據衛福部建議每日鈉攝取量為2400毫克，上述這些零食追劇吃1包，再加上正餐的鈉攝取量很容易就超標，尤其家中有高血壓、心臟病的長輩更要多加留意。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁先前提到，加工肉品不只要考慮熱量的問題，其中的鈉離子也相當高，還含有油、防腐劑、香精、色素等，都是許多人想不到的。劉表示，曾遇過病人在短短半年內，除了體重增加外，連膽固醇、尿酸及體脂率也都暴增，而關鍵就在於，對方每天晚餐後都會吃豬肉乾或鱈魚香絲，讓他直搖頭，要求其回去後盡快戒除此飲食習慣。