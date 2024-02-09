To avoid a $1.5M upcoming contract bonus for games played, the Toronto Raptors are planning to waive Spencer Dinwiddie, sources tell @TheAthletic @Stadium.



Major new entry to the NBA’s buyout market who will be coveted by several playoff teams. pic.twitter.com/ec3oVEBmCZ — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2024

9日才剛遭到籃網交易到暴龍的丁維迪，隨即被《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，暴龍將因避免支付他合約當中的150萬美元獎金，很可能決定把他直接裁掉，如果成真的話，丁維迪至少吸引湖人、獨行俠、鵜鶘、七六人等隊招募興趣，其中以湖人最有機會搶到他。

不過湖人隨隊記者哈普恩馬上發推提出警告，「我真心希望湖人不要把丁維迪放在買斷追求名單當中的優先位置，因為他在防守端就是累贅，而且投籃也經常失準。」就如同哈普恩所說，丁維迪本季雖有場均12.6分、6.0助攻與3.3籃板，卻在投籃表現經常失常。

可是湖人當前相當迫切找到合適的替補後場好手，畢竟他們可以信賴的後場球員只有羅素與里夫斯，去年休兵期找來的文森，也始終待在傷兵名單，無論如何可以搶到丁維迪當作暫時替補，還是可以稍微解決他們當前後場荒，接著就看暴龍何時正式宣布買斷丁維迪了。