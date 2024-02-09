台糖梅花豬肉經食藥署與台中市食安處複驗確認檢出含瘦肉精西布特羅，面對外界要求衛福部次長王必勝道歉下台，台中市長盧秀燕昨（8）日強調不用道歉，並祝已出國的王必勝度假愉快。資深媒體人黃揚明諷刺表示，王必勝務必要好好度假，「你不在，可能食安工作會做得更好」。

台糖梅花肉片瘦肉精風波，食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，引發議論。盧秀燕昨被問及是否會要求王必勝道歉，盧則連說兩次「不用」，並要王必勝好好度假。盧秀燕強調，真相已大白，且還基層食安人員公道就夠了。

對此，黃揚明昨在臉書表示，這次事件讓人想到10年前的屏東老農檢舉郭烈成黑心地下油行事件，並感嘆表示，蔡政府標榜的食安五環，是否看到政治立場就鬆脫？

黃揚明強調，這起瘦肉精案件仍有許多謎團待解，各地基層食安稽查、檢驗工作人員可能過不了好年，但他呼籲王必勝要安心度假，彌補對家人的虧欠，「因為，你不在，可能食安工作會做得更好」。

網友則紛紛回文表示「地方爲人民把關很棒」、「身為台灣人，看到這樣的執政方式、品質，還是會為台灣人的健康、安全、未來擔憂」、「這就是高度問題，不是第一時間怪不同政黨的人」、「王必勝和中央的道歉有啥路用，接下來該繼續追查西布特羅的來龍去脈才重要」。