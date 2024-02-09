金鐘主持人黃子佼去年6月被踢爆多年前涉性騷，全面消失在幕前，7日結束長達8個月的沉默，標記旅法網紅Zofia並致歉，其妻子孟耿如則一起勇敢面對。Zofia昨透過經紀人回應，並在今早發文洩心聲。

黃子佼標記Zofia的粉專並寫下：「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Zofia小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝」；此外，他補充說明：「本道歉文內容與發布時間，乃經由雙方透過代理人協議，並經雙方律師確認後發布」。Zofia昨透過經紀人Kate回應：「黃先生的代表律師多次主動聯繫來洽談和解事宜，公開誠心誠意的道歉是我們唯一條件，希望這世界能夠越來越美好，謝謝大家關心。」

Zofia昨發文為自己打氣，並祝大家新年快樂；今早，Zofia再發布新文章，透露收到爸媽從台灣寄來的包裹，內容是過年零食、裝飾和給孫子的書，「感謝爸媽一直是我強力的後盾，我花了十幾年獨自面對的黑暗，他們卻是在一瞬間從新聞上得知，遠在家鄉的父母，我看不到、卻能感受得到他們的震驚與不捨。」

Zofia感性地對父母連說三個謝謝：「謝謝你們無條件的站在我這邊，謝謝你們選擇尊重我做的決定，謝謝你們是我的爸爸媽媽。」並說自己成為母親後，才體會當爸媽的心情，隔空對雙親報平安：「爸媽不用擔心，我現在很好、很幸福！身體髮膚受之父母，讓爸爸媽媽心疼了。」

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