近日一名男子和朋友到北市師大夜市新開的潮牌服飾店，伸手觸摸店內的衣服被店員制止，事後他在instagram寫下個人感受，被店家截圖轉發，怒罵「低能兒」、「再進來絕對讓你下地獄」等字眼，讓大批網友看傻眼。

男子昨（8）日於個人instagram限時動態表示，到師大夜市發現某間潮牌店有販售韓國品牌衣服，他伸手要觸摸衣物被店員制止，他本以為衣桿上的衣服是客訂才不能任意觸摸，沒想到店員接著說「這很貴，不能碰，售價是15800元，你要買可以買」，讓他當場傻眼離開，並誓言再也不會踏進這間店。

男子在個人IG分享個人感受，被店家轉發公審。（圖／翻攝自店家IG）

店家事後轉發男子的限時動態外，還PO出店內監視器畫面，並以文字寫下「不尊重商品，還出言侮辱店家，將被詛咒整年，且不准再進入店家，裡面的東西不是低能兒可以碰的」、「因為你無法進入神聖的領域，早就被黑名單了，再進來絕對讓你下地獄。」

店家在IG發出監視器畫面，飆罵客人低能兒。（圖／翻攝自店家IG）

店家傲慢態度引發網友不滿，紛紛留言灌爆，「看不懂在公審什麼」、「賣衣服還可以賣出優越感」、「猴店，衣服只能給猴碰」等，但店家也不甘示弱以「店不是你開的，你沒權利來制訂規矩」來反擊網友批評。