For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.



Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

湖人9日跟金塊賽前，特別為了「小飛俠」布萊恩首座雕像舉辦揭幕儀式，這座布萊恩身穿湖人8號球衣高舉右手指天的雕像，就是為了紀念他當年單場拿下81分的招牌動作，當然也吸引相當多的傳奇球星到場，湖人老闆珍妮巴斯跟她前男友「禪師」菲爾傑克生也到了。

布萊恩遺孀瓦妮莎在現場致詞時表示，「布萊恩會有3座雕像放在球場外面，一座穿8號、一座穿24號，還有一座跟二女兒吉安娜在一起。這是布萊恩自己挑的，如果誰有意見，誰管你！」

這次布萊恩首座雕像揭幕儀式，現場也請來包含魔術強生、「天勾」賈霸、韋德、保羅蓋索、歐登、世界和平、羅伯特荷里等傳奇球星，以及「禪師」菲爾傑克生，里夫斯、八村壘兩名湖人現役球員也都來到現場致意，都是為了迎接這座相當具有歷史意義的雕像正式曝光。

目前率先曝光這座布萊恩8號球衣雕像，至於24號球衣與跟他二女兒吉安娜在一起的兩座雕像公布時間還沒確定，接下來就等湖人官方正式宣布消息了。