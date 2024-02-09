彰化一名中年大叔阿華（化名），2023年7月，透過網路遊戲認識11歲的女童（A女），在未違反她的意願下，相約在阿華的租屋處、汽車旅館等，共發生4次性行為，阿華不僅沒有戴保險套，還體內射精。後來家人發現她懷孕了，經追問，她才吐露實情。2023年10月某日，在醫院實施人工引產並為胚胎採證後，家人憤而對阿華提告。

法院審理，阿華對於犯行坦承不諱。法官檢視，胚胎的21組體染色體DNA-STR型別檢測結果，均符合親子遺傳法則，阿華與胚胎的親子關係機率為99.00％。

法官審酌，阿華是30幾歲的成年人，經由網路結識A女不久，知道她是年僅11歲、就讀小學，A女涉世未深，正處於身心與人格發展的重要階段，對於男女兩性關係懵懂，不具完全性自主判斷能力，對於性行為之智識及決斷能力均尚幼稚而不成熟。

法官認，阿華竟為逞一己性慾，對A女做出性交行為，危害其身心健康及性自主意識的健全發展，阿華犯罪動機及目的均不純良，每次性行為均未戴保險套，阿華根本毫未考慮其行為對A女的影響，對其身心之危害嚴重。

法官日前依法判決，阿華犯對於未滿14歲之女子為性交，共4罪。分別處刑4年5月、4年、4年、4年。應執行有期徒刑4年8月。可上訴。

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