土耳其一名婦女日前向法院提出離婚告訴，原因是丈夫不愛洗澡，一星期只刷牙1到2次，聞起來臭氣熏天，整個人宛如「汗味戰士」，嚴重破壞兩人的婚姻和諧。法官經多方查證後，確認婦人所言屬實，最終判決離婚成立。

綜合外媒報導，這位僅以姓名縮寫A.Y.示人的婦人找了律師，向安卡拉第19家事法庭提告自己的枕邊人，理由是對方的衛生習慣實在太差，不僅很少洗澡，同一件衣服還連穿5天不換，身上頻頻發出汗臭味，讓她忍無可忍。

法官為了慎重起見，傳喚多名證人到案說明，其中包括這對夫妻的共同友人和丈夫的同事。這些人表示該男子確實不愛乾淨，平均7到10天才洗一次澡，每周僅刷牙1到2次，直言與他共事根本是「酷刑」。

婦人的律師表示，根據土耳其的民法，如果婚姻生活因其中一方的行為而變得難以忍受，另一方有權訴請離婚。在這個特殊案例中，地方司法法院和最高上訴法院均認為，這名丈夫惡劣的衛生習慣確實構成離婚要件，不僅裁定他敗訴，還必須賠償妻子50萬里拉（約新台幣51萬元），以彌補她長期忍讓的辛苦。