農曆新年到來，尤其龍年更是拉抬黃金與金飾買氣，百貨公司櫃位前滿是過年前的「買金」人潮。（吳泓勳攝）

「逛廠甸」是老北京人獨特的春節記憶，北京市日前舉辦2024龍年春節文化活動新聞發佈會，宣布今年將以「福滿京城 春賀神州」為主題，集中推出千場廟會遊園等年俗活動，突出濃郁傳統年味文化，且春節期間包含地壇、龍潭、廠甸、大觀園、石景山遊樂園、八大處等傳統廟會將全面恢復。

北京市委宣傳部副部長趙衛東介紹，頤和園、中山公園、玉淵潭、紅螺寺等景區，也將推出傳統花會遊園活動，加上各大花卉市場、花店推出家庭園藝嘉年華，上市2000萬盆年宵花卉。各區還結合地域風俗特色，舉辦各種形式的燈會、花會、小車會、猜燈謎、鬧元宵等民俗年俗活動

在布置方面，北京市還啟動城市節日景觀佈置，準備讓大街小巷掛燈籠、貼春聯、插彩旗、佈置景觀小品，全面延長夜間景觀照明時間。另外北京台的龍年春晚也主打弘揚傳統文化，今年預計要把故宮「暢音閣」搬上舞台，更有國寶「銅坐龍」現場亮相。

除了北京市官方營造龍年氣氛、籌畫大批藝文活動外，春節也是業者兵家必爭檔期，各大商圈早早從過年前約兩周就已經張燈結綵，各式「打卡點」、年貨市集、快閃店逐一出現，烘托出紅火的喜慶氛圍。例如崇文門新世界百貨立起的一條紅燈籠走廊，最前端的門頭中央「龍行大運」4個大字格外顯眼。

又或是中央商務區（CBD）的SKP百貨，也早早搭配新年到來架起龍形佈景；位於朝外大街的The Box朝外年青力中心則是京城新晉的潮流文化聚集地，今年則安排在商場二層佈置好「龍年打擂」的擂台。

面對布置熱絡，商場內的買氣也一樣火熱，尤其節前黃金市場升溫，許多民眾更是看好「龍元素」黃金飾品拉抬整體買氣。黃金店舖業者就說，每到年底黃金消費市場都會迎來一波小高峰，觀察門市1月銷量比平時增長近20％，店家趁勢推出龍肖掛件、手串、編繩等產品，顧客反應也都很好。